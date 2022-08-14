Arınç'tan Gül ve Erdoğan'lı kutlama mesajı! Notu da fotoğraf kadar manidar

Kaynak: AA

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Varank, SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı - Son Dakika

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