Bakan Varank, SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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Bakan Varank, SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı

14.08.2022 18:10

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın törene gelişi Kurdele kesilmesi ve fotoğraf çekimi Bir kauçuk fabrikasının temel atma töreni Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi BARTIN - Sanayi ve Teknoloji...

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın törene gelişi

Kurdele kesilmesi ve fotoğraf çekimi

Bir kauçuk fabrikasının temel atma töreni

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi BARTIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank, SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Varank, SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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