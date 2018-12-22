Sosyal Girişim Markası "PHOCA"NIN Lansmanı Gerçekleşti
25 dakika önce
Petitmag ve Güneş Mutlu Mavituncalılar ev sahipliğinde gerçekleşen sosyal girişim markası olan Phoca'nın lansmanı cemiyet hayatından birçok davetlinin ve basın mensuplarının katılımıyla Misk'te gerçekleşti.
Girişimci Aslı Özdemir'in liderlik ettiği sosyal girişim markası Phoca'nın lansmanında eğitim bilimci ve yazar Dr. Özgür Bolat söyleşisi de gerçekleşirken0-6 yaş grubu çocuklara yönelik organik giyim markası Phoca'nın yeni koleksiyonunu inceledi.
Tüm gelirini "Geleceğe Dokunan Anneler" projesi kapsamında, çocuklukta duygusal ihmal konusunda dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için kullanan marka, ilerleyen dönemlerde Türkiye genelinde tüm annelere destek olmayı hedefliyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:15 Kaynak: Bültenler
Türk Telekom'un Yüzde 55 Hissesi Devredildi
Doğal Gazda Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Duygulandıran Hediye
Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti