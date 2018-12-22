Son Dakika Haberleri: Sosyal Girişim Markası "PHOCA"NIN Lansmanı Gerçekleşti

Sosyal Girişim Markası "PHOCA"NIN Lansmanı Gerçekleşti

25 dakika önce

Petitmag ve Güneş Mutlu Mavituncalılar ev sahipliğinde gerçekleşen sosyal girişim markası olan Phoca'nın lansmanı cemiyet hayatından birçok davetlinin ve basın mensuplarının katılımıyla Misk'te gerçekleşti.

Sosyal Girişim Markası

Girişimci Aslı Özdemir'in liderlik ettiği sosyal girişim markası Phoca'nın lansmanında eğitim bilimci ve yazar Dr. Özgür Bolat söyleşisi de gerçekleşirken0-6 yaş grubu çocuklara yönelik organik giyim markası Phoca'nın yeni koleksiyonunu inceledi.

Tüm gelirini "Geleceğe Dokunan Anneler" projesi kapsamında, çocuklukta duygusal ihmal konusunda dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için kullanan marka, ilerleyen dönemlerde Türkiye genelinde tüm annelere destek olmayı hedefliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:15 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Telekom'un Yüzde 55 Hissesi Devredildi Doğal Gazda Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Duygulandıran Hediye Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 14:40:45. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal Girişim Markası "PHOCA"NIN Lansmanı Gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]