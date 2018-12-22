Sosyal Girişim Markası "PHOCA"NIN Lansmanı Gerçekleşti

Girişimci Aslı Özdemir'in liderlik ettiği sosyal girişim markası Phoca'nın lansmanında eğitim bilimci ve yazar Dr. Özgür Bolat söyleşisi de gerçekleşirken0-6 yaş grubu çocuklara yönelik organik giyim markası Phoca'nın yeni koleksiyonunu inceledi.

Tüm gelirini "Geleceğe Dokunan Anneler" projesi kapsamında, çocuklukta duygusal ihmal konusunda dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için kullanan marka, ilerleyen dönemlerde Türkiye genelinde tüm annelere destek olmayı hedefliyor.