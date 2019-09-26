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Sosyal girişimciler Göbeklitepe'de buluştu

1 saat önce

Toplumsal sorunlara çözüm üretmek isteyen sosyal girişimcileri bir araya getirerek projelerine destek olmayı ve onları her anlamda geliştirmeyi amaçlayan bir platform olan Red Bull Amaphiko'nun eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, bu yıl Göbeklitepe'de gerçekleştirildi.

Sosyal girişimciler Göbeklitepe'de buluştu, System.String[]

Toplumsal sorunlara çözüm üretmek isteyen sosyal girişimcileri bir araya getirerek projelerine destek olmayı ve onları her anlamda geliştirmeyi amaçlayan bir platform olan Red Bull Amaphiko'nun eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, bu yıl Göbeklitepe'de gerçekleştirildi.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, daha iyi yarını inşa etmek için harekete geçen 12 girişimci, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de bir araya geldi.

Toplum sorunlarına somut çözümler arayan sosyal girişimcileri bir çatı altında toplayan uluslararası platform Red Bull Amaphiko'nun eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect etkinliğinde 12 sosyal girişimci projelerinin temellerini attı.

Sunduğu kapsamlı eğitimler, paneller ve atölyeler aracılığıyla ağını geliştirmek ve fikir alışverişi yaparak trendleri yakalamak isteyen katılımcılar, program sayesinde fikirlerini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakaladı.

Program kapsamında akademisyen ve sosyal girişimci Itır Erhart ve sanatçı Kalben, programda konuşmacı olarak yer aldı.


2 gün süren programda katılımcılar atölye çalışması da gerçekleştirdi.

Göbeklitepe, Red Bull, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:44 Kaynak: AA
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