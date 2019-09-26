Sosyal girişimciler Göbeklitepe'de insanlığın yarınını konuştu

Red Bull Amaphiko'nun yoğunlaştırılmış eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect'in bu yılki adresi tarihin sıfır noktası Göbeklitepe yapıldı.



Toplum sorunlarına somut çözümler arayan sosyal girişimcileri bir çatı altında toplayan uluslararası platform Red Bull Amaphiko'nun eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, Göbeklitepe'de gerçekleşti. Yaklaşık 12 bin yıl önce tarımın, sanatın hatta medeniyetin bilinen ilk tohumlarının atıldığı dünyanın en kıymetli kazı bölgesinde; erken aşamadaki 12 sosyal girişimcinin projelerinin de temelleri atıldı.



Sunduğu kapsamlı eğitimler, paneller ve atölyeler aracılığıyla ağını geliştirmek ve fikir alışverişi yaparak trendleri yakalamak isteyen katılımcılar, program sayesinde fikirlerini gerçeğe dönüştürme; hatta çizdiği sınırların ötesine geçme fırsatı yakaladı. Program kapsamında Akademisyen ve sosyal girişimci Itır Erhart, sanatçı Kalben programda konuşmacı olarak yer aldı.



"Sosyal girişimciler tüm zorluklarına rağmen bu yoldan vazgeçmemeli"



'Ben Neyim' başlıklı söyleşisinde fikir ve deneyimlerini sosyal girişimcilere aktaran Adım Adım Derneği kurucusu ve akademisyen Itır Erhart, "Ne olursa ben olmaktan çıkar, devamlılığımı sürdürürüm?" sorusunu katılımcılara yönlendirdi ve "Birçok filozof bunun insanın kendisini bilmekle, tanıması ile mümkün olduğunu söyler. Yine düşünürler mutluluğun başkası için fark oluşturmakla mümkün olduğunu savunur. Güven endeksinin en düşük olduğu ülkelerden birisinde, başkalarına güvenip onlar için mutluluk oluşturmak fark oluşturur. Sosyal girişimciler tüm zorluklarına rağmen bu yoldan vazgeçmemeli" diye konuştu.



"Doğrularımı ömrümün ikinci yarısında buldum"



Kendi doğrularımı ömrümün ikinci yarısında bulmaya başladığını belirten Kalben, "Yıllar boyunca erkeklerin teknik olarak benden yüksek olduğuna inandım. Bu yüzden emeklerimin suistimal edilmesine müsaade ettim. Dünyayı, adaletsizlikleri tek başımıza değiştiremeyiz. Bu büyük bir hareket ve herkes destek olmalı buna. Kadınlara, çocuklara, hayvanlara yapılan haksızlıklar hepimizin meselesi. El ele vererek bunu değiştirebiliriz. Hiç kimseyi hiçbir toprakta yalnız bırakmamalıyız. Müzikle birleşelim, bunun için ortak dili konuşmaya gerek yok" şeklinde konuştu.



Yoğun geçen iki günlük eğitim, Red Bull Amaphiko Connect sosyal girişimcilerin projeleriyle daha iyi bir yarını inşa etmek için birbirlerine söz verdikleri manifesto oturumu ile tamamlandı. - İSTANBUL