Sosyal girişimciler için sürdürülebilirlik ve farkındalık eğitimi başlıyor - Son Dakika

Sosyal girişimciler için sürdürülebilirlik ve farkındalık eğitimi başlıyor

Pearson Professional, ekonomik belirsizlikler nedeniyle salgın sonrası artması öngörülen sosyal girişimleri desteklemek için sosyal girişimcilere özel bir uzaktan eğitim programı hazırladı.

Sosyal girişimciler için sürdürülebilirlik ve farkındalık eğitimi başlıyor, System.String[]

Pearson Professional, ekonomik belirsizlikler nedeniyle salgın sonrası artması öngörülen sosyal girişimleri desteklemek için sosyal girişimcilere özel bir uzaktan eğitim programı hazırladı. Aysun Şabanlı'nın liderliğinde yürütülecek 'Sosyal Girişimcilik: Karlılık ve Sürdürülebilirlik' eğitimi, 22 Haziran'da başlayacak.


Dünyanın saygın üniversiteleri ve alanında uzman sektör liderleri ile birlikte profesyoneller için uluslararası mikro master ve sertifika programları sunan Pearson Professional, salgın sürecinde artan ekonomik belirsizlik ve işsizlik nedeniyle yönelimin yoğunlaştığı sosyal girişimleri desteklemek için sosyal girişimcilere özel bir uzaktan eğitim programı hazırladı. 3 hafta sürecek 'Sosyal Girişimcilik: Sürdürülebilirlik ve Karlılık' eğitim programı, Sürdürülebilir Marka Danışmanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aysun Şabanlı'nın liderliğinde yürütülecek. Katılımcıların amaç odaklı bir iş modeli yürütmenin püf noktalarını öğreneceği program, 22 Haziran'da başlayacak.


Katılımcılara danışmanlık da sunulacak


3 hafta sürecek eğitim programı, Aysun Şabanlı'nın liderliğinde yürütülecek 6 canlı webinar, okuma parçaları, gerçek hayattan başarı hikayeleri ve vaka analizi incelemelerinden oluşacak. Katılımcılar pazarlama karması, sosyal etki ve marka hikayesi oluşturmak, web sitesi yönetimi gibi bir şirket büyük önem arz eden konuları işletmelerine nasıl uygulayabileceklerini öğrenecek. Ayrıca katılımcılar, işlerini kurarken de yalnız kalmayacak. Tüm katılımcıların Eksperin'den 3 seans danışmanlık alma hakkına sahip olacağı programda uluslararası geçerlilikteki Pearson Digital Badge sertifikası da verilecek.


"Amaç, yeni normalde artacak sosyal girişimleri desteklemek"


Salgın sürecinde meydana gelen ekonomik dalgalanmaların hem iş yapış şekillerinin değişimi hem de yeni iş modellerinin bulunması noktasında yeni bir dönem başlattığını belirten Pearson Professional İş Geliştirme ve Satış Yöneticisi Alper Gültekin "Bir yandan salgın endişesi yaşarken, bir yandan da ekonomik belirsizlikle karşı karşıya kalmak hem hayallerimizi gerçekleştirme arzusunu hem de hayatta var olma mücadelemize anlam katma isteğini öne çıkardı. Bu farkındalık, sosyal girişimlere yönelimi artırdı 'Eğitim ömür boyu devam eden bir yolculuktur.' mottosu ile yola çıkan Pearson Professional olarak bizler de yeni normalde daha sık göreceğimiz sosyal girişimleri desteklemek amacıyla özel bir eğitim programı hazırladık. Temel hedefimiz, toplumsal fayda ve amaç odaklı bir iş modeli kurmak için gerekli tüm stratejik iş ve pazarlama planını katılımcılara sunarak, eğitim sonrasında da kendi kendilerine yetebilecekleri bir donanım edinmelerini sağlamak ve teorik bilginin de ötesinde, onları gerçek hayata hazırlamak" şeklinde konuştu.


Eğitim programına katılım için tüm detaylara pearsonprofessionalturkiye.com adresinden ulaşılabildiği bilgisi verildi. - İSTANBUL

Bahçeşehir Üniversitesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sosyal girişimciler için sürdürülebilirlik ve farkındalık eğitimi başlıyor - Son Dakika Ekonomi

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