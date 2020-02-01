Sosyal girişimciler İstanbul Havalimanı'nda buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal girişimciler İstanbul Havalimanı'nda buluşacak - Son Dakika

Sosyal girişimciler İstanbul Havalimanı'nda buluşacak

6 saat önce

İstanbul Havalimanı, "İGA Sosyal Hackathon" (Sosyal Hack) kapsamında kapılarını sosyal girişimcilere açacak.

Sosyal girişimciler İstanbul Havalimanı'nda buluşacak, System.String[]

İstanbul Havalimanı, "İGA Sosyal Hackathon" (Sosyal Hack) kapsamında kapılarını sosyal girişimcilere açacak.

İGA açıklamasına göre, sosyal girişimcilerin bir araya geleceği İGA Sosyal Hack, 20- 22 Mart tarihlerinde İstanbul Havalimanı'nda yapılacak.

Başvuruların 15 Şubat'a kadar kadar süreceği etkinlikte katılımcılardan iki farklı konu başlığında iş ya da proje fikirleri geliştirmeleri istenecek.

Katılımcıların dörder kişilik gruplar halinde yarışacağı programda, iki farklı konu başlığında ilk 3'e giren 6 grup, proje fikirlerini geliştirecekleri ikinci aşamaya geçmek için çabalayacak. İlk aşama sonucu dereceye giren gruplara 1'incilik ödülü olarak 5 bin, 2.'lik ödülü olarak 3 bin ve 3.'lük ödülü olarak 2 bin TL verilecek.

Sosyal Hack'in ardından iki farklı konu başlığında dereceye giren 6 grup, 18 Nisan 2020'deki ikinci aşamaya geçecek. Gruplar, çok sayıda uzmanın katıldığı etkinlikte projelerini sunacak ve hibe çağrısına uygun başvurular jüri tarafından değerlendirilerek, desteğe uygun görülmesi halinde birinci olan proje 100 bin TL'ye kadar desteklenebilecek.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, sosyal konulara dikkat çekmek, toplumsal sorunlara çözümler üretilmesini sağlamak için İGA Sosyal Hack'i düzenlediklerini belirterek, "Yenilikçi, uygulanabilir, özgün ve sosyal fayda içeren iş ya da proje fikirlerinin hayata geçirilmesi için destek vereceğiz. İstanbul Havalimanı'nda operasyonel başarıya ve yolcu memnuniyetine verdiğimiz önem kadar sosyal kalkınma ve sürdürülebilirlik konularını da önceliklendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Başvurular https://igasocialhack.com adresinden yapılabiliyor.

İstanbul, 22 Mart, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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