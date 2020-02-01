Sosyal girişimciler İstanbul Havalimanı'nda buluşuyor - Son Dakika

Bir havalimanı olmanın ötesinde sosyal yaşam alanı olarak kurgulanan İstanbul Havalimanı "İGA Sosyal Hackathon" (Sosyal Hack) kapsamında kapılarını sosyal girişimcilere açıyor.



İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, sosyal girişimlere katkı sunmak ve toplumsal sorunlara çözümler geliştirilmesi amacıyla, sosyal girişimcilerin bir araya geleceği "İGA Sosyal Hackathon" (Sosyal Hack) yarışmasını düzenliyor. Daha iyi bir dünya kurgulamak için sosyal bilimciler, yazılımcılar ve girişimciler 20- 22 Mart tarihlerinde İstanbul Havalimanı'nda buluşacak.



İGA Sosyal Hack'te dereceye giren projelerin yarışma sonrasında geliştirilmesiyle hem toplumsal fayda içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesi hem de sosyal girişimciliğin desteklenmesi hedefleniyor.



Başvuruların 15 Şubat'a kadar süreceği İGA Sosyal Hack yarışmasında, katılımcılardan iki farklı konu başlığında iş ya da proje fikirleri geliştirmeleri bekleniyor. Katılımcılar İGA Sosyal Hack kapsamında, sosyal kalkınma başlığında "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme" konusunda sürdürülebilir, yenilikçi ve insan merkezli proje fikirleri ile sosyo-ekonomik kalkınmaya odaklanacak.



Sosyo-ekonomik kalkınma bağlamında genç istihdamını teşvik edici, kadınların sosyo-ekonomik hayata entegrasyonunu sağlayacak, engelli-yaşlı-çocuk yararı gözeten, havalimanına komşu mahallelerde yaşayan yerel halk için tarım ve hayvancılık dahil olmak üzere girişimcilik projeleri, topluma fayda sağlayacak yeni iş fikirleri ile havalimanı operasyon sürecinde hem çalışanların hem de yolcuların konforunu artıracak pozitif katkılı projeler üretilmesi bekleniyor.



Katılımcıların, "Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Şehirler-Topluluklar" konu başlığında ise iklim değişikliğine uyum, afetlere hazırlık, sürdürülebilir gıda tedariği, atık yönetimi gibi sürdürülebilirlik ve çevre konularında iş ya da proje fikirleri üretmesi bekleniyor.



En iyi projeye 100 bin TL'ye kadar destek verilecek



20-22 Mart tarihleri arasında katılımcıların 4'er kişilik gruplar halinde yarışacağı İGA Sosyal Hack'te, iki farklı konu başlığında ilk 3'e giren 6 grup, proje fikirlerini geliştirecekleri ikinci aşamaya geçmek için çabalayacak. İlk aşama sonucu dereceye giren gruplara 1'incilik ödülü olarak 5 bin, 2'ncilik ödülü olarak 3 bin ve 3'üncülük ödülü olarak 2 bin TL verilecek.



Sosyal Hack'in ardından iki farklı konu başlığında dereceye giren 6 grup, 18 Nisan 2020'deki ikinci aşamaya geçecek. Gruplar, çok sayıda uzmanın katıldığı etkinlikte projelerini sunacak ve hibe çağrısına uygun başvurular jüri tarafından değerlendirilerek, desteğe uygun görülmesi halinde birinci olan projeye 100 bin TL'ye kadar destek verilebilecek.



Açımlamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile açıldığı ilk yılda küresel hub (Merkez) olan İstanbul Havalimanı'nın aynı zamanda sosyal bir yaşam alanı olarak da ön plana çıktığını belirtti.



Sosyal konulara dikkat çekmek, toplumsal sorunlara çözümler üretilmesini sağlamak için İGA Sosyal Hack'i düzenlediklerine dikkati çeken Samsunlu, "Sosyal girişimcileri, yazılımcı ve grafik tasarımcılarla bir araya getirerek insanların her gün karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirmelerini destekliyoruz. Yenilikçi, uygulanabilir, özgün ve sosyal fayda içeren iş ya da proje fikirlerinin hayata geçirilmesi için destek vereceğiz. İstanbul Havalimanı'nda operasyonel başarıya ve yolcu memnuniyetine verdiğimiz önem kadar sosyal kalkınma ve sürdürülebilirlik konularını da önceliklendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL