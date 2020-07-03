Sosyal girişimciliğin ihtiyaçları Tepebaşı'nda konuşuldu - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi Sosyal Kuluçka Merkezi'nde, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ve Bursa Simbiyoz Aktivite Merkezi'nden gelen katılımcılarla gerçekleştirilen toplantıda, sosyal girişimciliğin ihtiyaçları masaya yatırıldı.



Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantılara bir yenisi daha eklendi. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde Eskişehir'deki sosyal girişimcilik ekosistemi ve ihtiyaçlarının konuşulduğu toplantıda, "Melek Yatırımcı Ağı" oluşturulması gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca, bundan sonraki süreçte sosyal girişimcilerin ve kuluçka merkezlerinin ihtiyaçları doğrultusunda iş birliği içerisinde olma konusunda da fikir birliğine varıldı.



Öte yandan Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde kuluçka sürecini tamamlayarak kendi işletmesini kuran Gözde Öncüer de toplantıya katılarak, girişimcilik yolculuğunu ve ihtiyaçlarını katılımcılarla paylaştı. - ESKİŞEHİR