Sosyal Girişimcilik ve Gönüllülük Zirvesi"

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, "Kültürümüzü, inancımızı kaybetmemeliyiz.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, "Kültürümüzü, inancımızı kaybetmemeliyiz. Günün şartlarına göre uyarlamalı, insanca yaşayabilmeliyiz. Komşumuz açsa, çocuğu fakirlikten okuyamıyorsa farkında olabilmeliyiz." dedi.



İstanbul Valiliği tarafından Küçükçekmece'deki Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Sosyal Girişimcilik ve Gönüllülük Zirvesi", saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.





Zirvenin açılışında konuşan Özyiğit, toplumun çok hızlı değiştiğini söyledi.



"Toplumun hızlı dönüşüme dayalı olarak yeni şekil alışı var." diyen Özyiğit, şöyle konuştu:



"Bu şekil alışında müthiş bir koşuşturma var. Bu koşuşturma içinde geleneklerimiz, örfümüz, adetimiz gün geçtikçe aşınıyor. Kültürümüzü, inancımızı en azından kaybetmemeliyiz. Günün şartlarına göre uyarlamalıyız, insanca yaşayabilmeliyiz. Komşumuz açsa, çocuğu fakirlikten okuyamıyorsa, yanımızdaki insan sakat ve kimsesi yoksa farkında olabilmeliyiz. Toplumu yarınlara taşırken insanlığımızı kaybetmemeliyiz."



İnsanların sevgiyle dolu olduğuna vurgu yapan Özyiğit, ancak bu sevgiyi birbirinden esirgediklerini ve korktuklarını aktardı.



Özyiğit, topluma duyarsız kalmamak gerektiğinin altını çizerek, "Topluma faydalı olmak, sosyal girişimci olmak fedakarlık gerektirir. Fedakarlığı da herkes yapamaz." diye konuştu.



"Gençlerimizi cesaretlendirmek lazım"



Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya da öğrenen, öğretilen ve öğrenilebilir girişimcilik ruhundan, motivasyondan, çabadan hareketle birçok projeyi ortaya koymaya ancak özellikle gençlerdeki heyecanı ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.



Kaya, şunları kaydetti:



"Dünya öyle büyük bir rekabetin içinde öyle farklı ve acımasız konularla karşı karşıya kalabiliyorsunuz ki o rekabetçi ortamda donanımınızı yükseltmemişseniz hiçbir kıymetiniz yok. Yurt dışına gittiğiniz zaman bunu daha iyi anlıyorsunuz. Donanımı yüksek bir toplum ortaya çıkarma zorunluluğu bizi bu konuda yeni adımlar atmaya, farklı çözümler bulmaya itti."



Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ise sosyal girişimcilik kavramının anaokulundan üniversiteye kadar özellikle gençlerin karakterinin bu anlamda cesaretlenmesi anlamında yetiştirilmesi gereken çok önemli bir kavram olduğunu dile getirerek, "Gençlerimizi cesaretlendirmek lazım. Gençlerimizin önünü açtığımızda sosyal girişimcilik anlamında gençlerimizin yapamayacağı hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.



"Sosyal girişimciliğin öğretilen ve öğrenilen kavram olması için çalışıyoruz"



SosyalBen Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ece Çiftçi, "Sürdürülebilir toplumsal paydanın yapı taşlarından birinin de sosyal girişimcilik olduğunun farkındayız. Bu farkındalıkla hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda 10 yıldır çeşitli projelerin altına imza atıyoruz. Sadece projeleri hayata geçirmekle kalmayıp aynı zamanda sosyal girişimciliğin öğretilen ve öğrenilen bir kavram olması için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.



Ayşe Hatun Özen Eğitim ve Dayanışma Vakfı (AHEV) Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Özen, vakıf olarak sosyal sorumluluk çerçevesinde toplumun sorunlarına ilişkin birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatarak, kayıp çocuklara yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.



Zirve kapsamında, Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece Belediyesi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, AHEV ve SosyalBen Vakfı ortaklığı ile gerçekleştirilen zirveyle gönüllü olan veya gönüllülükle henüz tanışmamış katılımcıların, sosyal girişimcilik ve gönüllülük kavramıyla tanışmaları, bu kavramlara hayatlarında yer vermeleri, gönüllü ve sosyal girişimci bireyler olarak devam etmeleri amaçlanıyor.



Katılımcıların sosyal girişimcilik ve gönüllülük üzerine konuşmacılarla buluşacağı ve deneyimli mentörler eşliğinde atölye çalışmaları yapacağı zirve, yarın sona erecek.

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