Son Dakika Haberleri: Sosyal girişimin gücüne inananlar bu filmi kaçırmasın!
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Sosyal girişimin gücüne inananlar bu filmi kaçırmasın!

1 saat önce

Zorlu Holding, Akıllı Hayat 2030 çerçevesinde İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen sürdürülebilirlik temalı film gösterimlerini desteklemeyi sürdürüyor.

Sosyal girişimin gücüne inananlar bu filmi kaçırmasın!, System.String[]

Sosyal girişimcilerin gezegene ve insanlara odaklanarak kendi toplumlarında nasıl uzun vadeli sürdürülebilir değerler yarattıklarını anlatan Real Value (Gerçek Değer) filmi, 26 Haziran Çarşamba akşamı, saat 19.30'da Zorlu PSM Amfi'de ücretsiz izlenebilecek.

Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda insanın, toplumun ve gezegenin gelecekteki refahını gözeten ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni rehber alarak sürdürülebilir çözümler üretmeye odaklanan Zorlu Holding, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği işbirliğiyle gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik temalı film gösterimlerini desteklemeyi sürdürüyor.

Zorlu Holding bu kapsamda Jesse Borkowski tarafından çekilen bağımsız bir yapım olan ve Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2018 seçkisinde yer alan Real Value (Gerçek Değer) filminin 26 Haziran Çarşamba akşamı, saat 19.30'da gerçekleştirilecek gösterimine, Zorlu PSM AMFİ'de ev sahipliği yapacak.

Ücretsiz olan gösterime "http://www.skdturkiye.org/etkinlik/gercek-deger" adresinden kayıt olunabilecek.

Real Value (Gerçek Değer), günümüzün düşünce liderleri ve sosyal girişimcilerinin iş dünyasını sosyal değişim için bir güç olarak nasıl yeniden tasarlandığını anlatıyor. Film özellikle sosyal girişimcilerin kâr elde etmek yerine öncelikle gezegene ve insanlara odaklanarak nasıl kendi toplumlarında uzun vadeli sürdürülebilir değerler yarattıklarını dair önemli ipuçları veriyor.

Real Value (Gerçek Değer), sürdürülebilirlik ekseninde, özellikle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerine çalışanlar, iş dünyası, sosyal girişimciler ve sosyal girişimci adaylarına yönelik ilgi çekici bir içerik sunuyor.

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:14 Kaynak: Bültenler
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