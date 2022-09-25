Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına alınacak toplam 341 personel için ilan yayımlandı. Kuruma 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi ve 9 teknisyen alınacağı bildirildi.
SGK'ye alınacak 341 sözleşmeli personel alımı için başvurular, 30 Eylül-7 Ekim 2022'de e-Devlet'te "SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması" üzerinden yapılabilecek. Adayların alımı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 25 Ekim 2020 (ön lisans) ve 22 Kasım 2020'de (ortaöğretim) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılacak.
Adaylar yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Sınav Sonuç ekranından görüntüleyebilecek. Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler, SGK'nin internet sitesindeki "Duyurular" kısmında yayımlanacak.
Son Dakika › Güncel › SGK'dan sözleşmeli personel ilanı! İşte başvuru tarihi ve alım sayısı - Son Dakika