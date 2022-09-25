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SGK'ye alınacak 341 sözleşmeli personel alımı için başvurular, 30 Eylül-7 Ekim 2022'de e-Devlet'te "SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması" üzerinden yapılabilecek. Adayların alımı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 25 Ekim 2020 (ön lisans) ve 22 Kasım 2020'de (ortaöğretim) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı ( KPSS ) sonuçlarına göre yapılacak.

Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SGK'dan sözleşmeli personel ilanı! İşte başvuru tarihi ve alım sayısı - Son Dakika

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