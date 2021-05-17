Sosyal Güvenlik Kurumu Karaman İl Müdürü Fındık'tan Vali Işık'a ziyaret - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Serdar Fındık ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Serdar Fındık, toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak ve toplumun sosyal güvenlik hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yapılan etkinlikler ve çalışmalar hakkında Vali Işık'a bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Işık, kurum personelinin Sosyal Güvenlik Haftasını tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.