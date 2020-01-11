Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle biri lösemi, 4'ü epilepsi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle biri lösemi, 4'ü epilepsi... - Son Dakika

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle biri lösemi, 4'ü epilepsi...

6 saat önce

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle biri lösemi, 4'ü epilepsi..., System.String[]

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Selçuk: 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti

Son Dakika Haberleri
19:56 İsveç'te Çin'e Uygur protestosu - Son Dakika
19:56 Bitirme projesi Siirt'teki öğrencilere yardıma dönüştü - Son Dakika
19:56 AA Foto Muhabiri Dursun Aydemir Paris'teki gösteride yaralandı - Son Dakika
19:55 Binali Yıldırım AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
19:51 Tatvan'da öğrencilere "Masal ve Hikaye Anlatıcılığı" eğitimi verildi - Son Dakika
19:38 İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
18:42 Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 20:02:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle biri lösemi, 4'ü epilepsi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]