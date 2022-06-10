Sosyal Güvenlik Kurumundan KAYMEK'e plaket - Son Dakika
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Sosyal Güvenlik Kurumundan KAYMEK'e plaket

10.06.2022 15:51
Sosyal Güvenlik Kurumundan KAYMEK'e plaket

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ahmet Hamdi Güney, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK), "2021'de en çok istihdam sağlayan işveren" olması dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür plaketi takdim etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ahmet Hamdi Güney, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK), "2021'de en çok istihdam sağlayan işveren" olması dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür plaketi takdim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, SGK İl Müdürlüğüne atanan Güney'i makamında ziyaret etti.

Güney ziyarette, belediyeye bağlı KAYMEK'nin, kentte geçen yıl en çok istihdam ve kadın istihdamı sağlayan işveren olmasından dolayı, Başkan Büyükkılıç'a iki ayrı teşekkür plaketi verdi.

Büyükkılıç da Güney'e teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, Başkan Büyükkılıç, Kayseri Defterdarlığına atanan Mehmet Çoban ile Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığına yeniden seçilen Ali Yedikaya'yı da ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal Güvenlik Kurumundan KAYMEK'e plaket - Son Dakika

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