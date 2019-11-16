Sosyal Güvenlik Merkezleri Toplu Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nüfusunun neredeyse tamamını sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri şemsiyesi altına almayı başaran Türkiye'nin farkının, kurduğu sistemin sürdürülebilirliğini de sağlaması olduğunu belirterek, "Nitekim verilen hizmetlerin hem yelpazesi genişlediği hem kalitesi yükseldiği halde Sosyal Güvenlik Kurumumuzun gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yüzde 71,5'ten yüzde 89,4'e çıktı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı Kampüsü'nde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin risk priminin, dolayısıyla borçlanma maliyetinin sürekli azaldığını dile getirdi.

"Borsamız ne oldu? Şu anda 105, orayı yakaladık. Biz geldiğimizde neydi biliyor musunuz? 11'di, 11. Şimdi bak 105, 106 buralara geldi. Enflasyon, aylık enflasyon olarak söylüyorum yüzde 8,6 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine indi." diyen Erdoğan, ekonomik güven endeksinin son 15 ayın zirvesine çıktığını aktardı.

Erdoğan, faizlerin gerilemesinden, konuttan otomobil satışlarına kadar her alanda gözle görülür bir hareketlenme başladığına işaret ederek, "İnşallah bu olumlu gelişmeler devam edecek ve Türkiye hak ettiği seviyeye ulaşacak." diye konuştu.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri reformunun tüm dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Erdoğan, pek çok devletin benzer bir sistem kurmak için harekete geçtiğini ama çoğunun bunu başaramadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika gibi dünyanın en zengin ülkelerinden birinin dahi bu konuda hedeflerine ulaşamadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Nüfusunun neredeyse tamamını sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri şemsiyesi altına almayı başaran Türkiye'nin farkı, kurduğu sistemin sürdürülebilirliğini de sağlamasıdır. Nitekim verilen hizmetlerin hem yelpazesi genişlediği hem kalitesi yükseldiği halde Sosyal Güvenlik Kurumumuzun gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yüzde 71,5'ten yüzde 89,4'e çıktı. Üstelik geçtiğimiz 17 yılda emekli sayımız da 6,5 milyondan, 12,9 milyon seviyesine ulaştı. Buna rağmen sosyal güvenlik sistemimizin kendi kendini finanse etme oranı çok yüksektir. Geçmişte ülkenin diğer tüm hizmet alanları gibi sosyal güvenlik sistemini de çökertenler, bugün hiç yüzleri kızarmadan karşımızdaki bu tabloyu küçümsemeye, hatta kötülemeye çalışıyorlar."

"Benim milletimin bunları iyi tanıması lazım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşması sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemdeki hastanelerin durumunu gazeteci Savaş Ay'ın programından kesitlerle vatandaşlara izletti.

Görüntüler üzerine Erdoğan, "Tablo bu. Yani Bay Kemal'e beş tane koyun teslim edin, inanın kaybeder gelir. Yapacağı bir şey yok. İşte, en dinamik, kendini güçlü hissettiği zamanda kendisine SSK'yi verdiler, hal ortada. Ne diyor bir de? '10 yıl önce daha iyiydi, bugün daha kötü.' diyor. Şecaat arz ederken sirkatin söylüyor. Benim milletimin bunları iyi tanıması lazım. Hak ve hakkaniyetle bağdaşmayan bu gayretlerin gerisinde eski dönemdeki başarısızları örtme niyeti var." diyerek, vatandaşlara şehir hastanelerinden de görüntüler izletti.

O dönemlerde doğum yapan annelerin, ölülerin hastanelerde rehin tutulduklarını aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşi gücü bu, gene bir şey söyleyecek tabii. 'Zarar ediyor.' Ben ne dedim, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi yani halkıma hizmetten dolayı zarar ediyorsak edelim, edelim. Şu hali görüyorsunuz bakın. Bunlar benim Ahmet'ime, Mehmet'ime, Ayşe'me, Fatma'ma layık değil mi? Ama bunu çok görüyorlar ya... 'Zarar ediyor.' diyor. Halkıma hizmette zarar ediyorsak edelim ama bunlar götürdüler hep, götürdüler. Onun için de halka hizmet veremediler. Kirli, giyilmiş poşetleri tekrar vatandaşıma sattılar. Kan revan içindeki o serum şişileriyle ne yazık ki tuvaletleri, banyoları doldurdular. Sağlam girsen hasta çıkarsın o hale getirdiler."

"Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bütçe transferlerine yönelik eleştirilerin çoğunun, bunların ne anlama geldiğinin dahi bilinmeden yapıldığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Birileri Türkiye'nin sosyal devlet alanında geldiği seviyeyi anlamakta zorluk çekiyor. Daha da vahimi geçmişte faize ödenen paraların doğrudan millete hizmet için kullanılmasından da rahatsız oluyor. Anayasamıza göre zorunlu olan genel sağlık sigortasına 30 yıl boyunca niçin geçilemediğini izah edemeyenler, yapılan işlere kulp takmada yarışa giriyor. Geçmişte SSK'yi iflas ettirenlerin bugün erken emeklilik başta olmak üzere, teklif ettikleri her uygulamayla aynı amacı güttükleri bir gerçektir. Tutturmuş 'erken emeklilik.' İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı ve bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını da en güzel şekliyle alsın. Hem erken emekli olduğu zaman ideal olan ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle de ikinci işle, işsizliğe ne yazık ki öncü olacak. Sosyal güvenlik sistemimizin çökmesini istemelerinin zaten tek sebebi, böylece oluşan kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır."

Bu hesabın kötü, şer ve zararlı bir hesap olduğunu dile getiren Erdoğan, "Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin faydası neredeyse ona varım, milletimin ve ülkemin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor." diye konuştu.

Erdoğan, rakamların, verilen hizmetlerin, yapılan işlerin ve sonucun ortada olduğunu vurgulayarak, milletin evinde, iş yerinde, okulunda, hastanesinde her yerde bu gerçekleri bizzat gördüğünü aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin eski Türkiye'yi hatırlamayacağını, yaşı 35'in üzerinde olanların o günleri iyi bildiğini, tüm bu alanlarda eski Türkiye'de yaşanan sıkıntıları, yoklukları, sefaleti kelimelere dökmenin dahi zor olduğunu dile getirerek, "Allah bir daha bize o günleri göstermesin. Elimizdeki imkanlarla sıkı sıkıya biz inşallah istikbale sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)