Sosyal Güvenlik Müdürleri Derneği Başkanı Çiftçi, SGK Başkanı Yılmaz'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sosyal Güvenlik Müdürleri Derneği Başkanı Ali Turan Çiftçi ve dernek üyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz'ı ziyaret etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre Yılmaz ile görüşen Çiftçi, dernek üyeleri tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yapılan 17 bin liralık bağışın çekini takdim etti.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, SGK personelinin Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutlayarak, derneğin kampanyaya verdiği destek dolayısıyla teşekkürünü dile getirdi.

Çiftçi ise Kovid-19 ile mücadele kapsamında mart ayıdan itibaren dönüşümlü çalışma modelini uyguladıklarını belirterek, "Dönüşümlü çalışmaya geçmemize rağmen taşradan almış olduğumuz bilgileri değerlendirdiğimizde hiçbir merkezimizde işlerin aksamadığı, tam aksine mükemmel bir özveriyle çalışarak ellerinden gelen işleri yaptıklarını gözlemlemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Çiftçi, Yılmaz'a çiçek takdim etti.