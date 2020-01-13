Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel'e gözaltı - Son Dakika
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Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel'e gözaltı

6 saat önce

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel'e gözaltı, System.String[]

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

(İHA)

Ali Tezel, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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