Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel'e gözaltı - Son Dakika

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel'e gözaltı
6 saat önce
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
(İHA)
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