Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, FETÖ propagandasından gözaltında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, FETÖ propagandasından gözaltında - Son Dakika

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, FETÖ propagandasından gözaltında

6 saat önce

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, soysal medya hesabı üzerinde terör örgütünü destekleyici paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle bu sabah İstanbul'da gözaltına alındı.

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, FETÖ propagandasından gözaltında, System.String[]

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, soysal medya hesabı üzerinde terör örgütünü destekleyici paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle bu sabah İstanbul'da gözaltına alındı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen bir soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel bu sabah gözaltına alındı.


Tezel'in, sosyal medya hesabından terör örgütü FETÖ propagandası yapmak ve bu örgütü destekleyici mesajlar attığı gerekçesi ile gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen Tezel'in ifadesinin ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Ali Tezel, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:57 Kaynak: İHA
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