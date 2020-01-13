Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması... - Son Dakika

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Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması...
6 saat önce
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:37 Kaynak: İHA
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. - İSTANBUL
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