Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması... - Son Dakika

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması...

6 saat önce

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması..., System.String[]

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. - İSTANBUL

Ali Tezel, Başsavcı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ankara'da Gökçek dönemiyle ilgili suç duyurusu: Belediye 576 milyon lira zarara uğratıldı
"Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark 11 puan Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak

Son Dakika Haberleri
16:04 TBMM Başkanı Şentop, Gana'lı Bakan Botchwey'i kabul etti - Son Dakika Haber
16:02 Acil servise otobüs ile götürdü - Son Dakika Haber
16:02 Narkotik operasyonunda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika Haber
15:58 Mısır'da kafenin olduğu 3 katlı bina çöktü: 5 ölü - Son Dakika Haber
15:56 Öldürülen öğrencinin sırası karanfillerle donatıldı - Son Dakika Haber
15:30 Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı - Son Dakika Haber
15:11 Microsoft, Milyonlarca insanın kullandığı Windows 7 desteğine son veriyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 16:08:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]