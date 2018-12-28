Sosyal Güvenlik Uzmanı Nacar: "Yurt Dışı Borçlanmalarda Zamsız Ödemeler İçin Son Gün 31 Ocak"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, yurt dışı, askerlik, doğum borçlanması yapacakların 2019 yılı girmeden müracaat yapmaları gerektiğini, aksi takdirde 20 bin bira fazla ödeyeceklerini söyledi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, yurt dışı, askerlik, doğum borçlanması yapacakların 2019 yılı girmeden müracaat yapmaları gerektiğini, aksi takdirde 20 bin bira fazla ödeyeceklerini söyledi.



Asgari ücretin 2020 liraya çıkmasından sonra yüzde 26.05'lik bir fark yansımasıyla yurt dışı borçlanması, askerlik borçlanması, doğum borçlanmasına zam geleceğini bildiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, "1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yurt dışı borçlanması 3 bin 600 günden 78 bin lira ödeyenler artık 98 bin lira ödeyecekler. Bu 20 bin lira farkı ödememek için 31 Ocak günü son zamsız ödemek için başvurunuzu yapın. 20 bin lira cebinizden fazladan çıkmasın" dedi.



Askerlik borçlanmaları için 1 ay, diğer borçlanmalarda 3 ay bekleme zorunluluğu olduğunu hatırlatan Nacar, biran önce borçlanmaların yapılması gerektiğini bildirdi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlara borçlanma müracaatlarını yıl bitmeden yapmaları tavsiyesinde bulunan Nacar, Ocak 2019 ayında ise emeklilik müracaatı yapmalarının kendilerinin yararına olacağını bildirdi. Erhan Nacar, "2018 yılındaki asgari ücrete göre borçlanmaların bir günlük asgari tutarı 21.65 liradır. 540 gün askerlik borçlanması için 11 bin 691 lira, 3 çocuktan 2 bin 160 gün doğum borçlanması için 46 bin 764 lira, emekli olmak için gerekli olan 5 bin gün yurt dışı borçlanması için 108 bin 250 lira bedelle hizmet satın alınabilmektedir. Bu nedenle askerlik borçlanması yapanların 2 bin liradan fazla, doğum borçlanmasında 10 bin liradan fazla, yurt dışı borçlanması yapacakların ise 20 bin liradan fazla, zarar edilmemesi için uyarıyoruz" dedi. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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