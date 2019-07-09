Son Dakika Haberleri: Sosyal güvenlikte prim tahsilatı ve kapsamı artırılacak
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Sosyal güvenlikte prim tahsilatı ve kapsamı artırılacak

1 saat önce

SGK'ye yapılan bütçe transferlerinin gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2023'te yüzde 3,2'ye çekilmesi hedefleniyor.

Sosyal güvenlikte prim tahsilatı ve kapsamı artırılacak, System.String[]
SGK'ye yapılan bütçe transferlerinin gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2023'te yüzde 3,2'ye çekilmesi hedefleniyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:57 
Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi
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