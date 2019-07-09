Sosyal güvenlikte prim tahsilatı ve kapsamı artırılacak
1 saat önce
SGK'ye yapılan bütçe transferlerinin gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2023'te yüzde 3,2'ye çekilmesi hedefleniyor.
SGK'ye yapılan bütçe transferlerinin gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2023'te yüzde 3,2'ye çekilmesi hedefleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:57
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