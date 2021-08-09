'Sosyal hayatta engel yok' diyerek doyasıya eğlendiler - Son Dakika

Bilecik- Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği üyeleri, bu yıl 4'üncü kez düzenlenen "Sosyal Hayata Engel Yok' programı kapsamında bir haftalık Tekirdağ Kumbağ engelsiz yaz kampı etkinliğinde doyasıya eğlendiler.

Programla ilgili olarak açıklama yapan Dernek Başkanı İsmail Çelik, "Pandemi nedeniyle düşük kapasiteli hizmet veren kampa daha önce hiç deniz tatili yapmamış 9 kişi başta olmak üzere toplam 20 kişilik engelli ve ailesinin katıldığı kampımızda üyelerimiz deniz, güneş ve kumsalın tadını çıkardılar. Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen diğer engelli ve aileleri katılımcılar ile tanışıp arkadaşlıklar kurarak sosyal çevrelerini genişlettiler. Emekli olduktan sonra yakalandığı kas hastalığı nedeniyle yürüyemez durumda engelli olan ve kampımıza katılan bir ailemiz 28 yıllık evlilik hayatlarında ilk kez deniz tatili yaptıklarını ifade etti. Pandemi nedeniyle 2 yıldır evden dışarı çıkamadıklarını bu kampın kendileri için bir şifa olduğunu ve çok mutlu olduklarını belirttiler. Kamp talepleri çok yoğun oldu. Ancak pandemi nedeniyle kampın kapasitesi düşük olduğu için bizler de sınırlı sayıda katılımcı sayısı ile programı organize edebildik. Bizlere ulaşım imkanı sağlayan Bozüyük Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na katılımcılar ve derneğimiz adına çok teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK