Sosyal hizmet işçileri, ülke genelinde greve gidecek - Son Dakika
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Sosyal hizmet işçileri, ülke genelinde greve gidecek

21.04.2022 11:54
Sosyal hizmet işçileri, ülke genelinde greve gidecek

Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz Sağlık-İş) ülke genelinde 29 Nisan'da sosyal hizmet işçileri için greve gitme kararı alındığını bildirdi.

Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz Sağlık-İş) ülke genelinde 29 Nisan'da sosyal hizmet işçileri için greve gitme kararı alındığını bildirdi.

Öz Sağlık-İş Sendikasından yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile 26 Ekim 2021'den bu yana yürütülen müzakere sürecinin sonuna gelindiği ve Öz Sağlık-İş üyeleri için önem arz eden ancak anlaşma sağlanamayan maddeler nedeniyle greve gitme kararı alındığı belirtildi.

Kovid-19 salgını döneminde ailelerinden uzak, zor şartlarda 7, 10, 14, 21, 30 gün sabit vardiyada çalışan ve devletin emanetindeki yaşlı, engelli, çocuk ve kadınlara hizmet eden sosyal hizmet işçilerinin insan onuruna yakışır bir yaşam istediklerine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun bilincinde olarak çıktığımız bu yolda, üyelerimizin taleplerinin karşılık bulması, onlara huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak üzere hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile müspet görüşmeler yapılmış olmasına rağmen TÜHİS ile anlaşma sağlanamamıştır. 29 Nisan'da 81 ilde eş zamanlı gerçekleştireceğimiz grev ile sosyal hizmet işçilerinin hak mücadelesine öncülük ediyor, işçinin emeğinin yok sayılmasına ve görmezden gelinmesine karşı çıkıyoruz."

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, TÜHİS, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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