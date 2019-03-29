Son Dakika Haberleri: Sosyal Hizmet Kaliteyi Artırdı

Sosyal Hizmet Kaliteyi Artırdı

17 dakika önce

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlerin katıldığı toplantıda Boğazlıyan'da dezavantajlı kesimlere yönelik olarak yürütülen hizmetler değerlendirildi.

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Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlerin katıldığı toplantıda Boğazlıyan'da dezavantajlı kesimlere yönelik olarak yürütülen hizmetler değerlendirildi.

Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi'nin açılmasıyla beraber Bakanlık'ça yürütülen hizmetlerin vatandaşlarca daha bilinir hale geldiğini, hizmetlerden yararlanan sayısında artış olduğunu ve daha kaliteli ve hızlı hizmet sunulmaya başlandığını ifade eden Yozgat İl Müdürü Abdullah Neşeli, dezavantajlı ailelerin sorunlarına çözüm üretilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda daha fazla gayret göstereceklerini, ulaşılamayan kimsenin kalmayacağını söyledi.

Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu "Devletimizin niteliklerinden biri de 'Sosyal Devlet' olmasıdır. Özellikle son 15 yılda dar gelirli ailelere, dezavantajlı kesimlere, kadınlara, engelli vatandaşlarımıza ve şehit yakınları ve gazilerimize yönelik olarak önemli çalışmalara imza atılmıştır. Boğazlıyan'da da bu kesimlere yönelik olarak sunulan hizmetlerde hem kalite artışı sağladık hem de hizmetleri çeşitlendirdik" dedi.

Sosyal Hizmet Merkezi'nin çalışmalarıyla beraber vatandaşın yerinden ve daha etkin hizmet aldığını vurgulayan Sinanoğlu, Sosyal Hizmet Merkezi'nin ilave personel ihtiyacının da olduğunu ifade ederek İl Müdürü'ne ve çalışma arkadaşlarına gerek ilçemize Sosyal Hizmet Merkezininin kurulması ve gerekse Boğazlıyan'a sundukları diğer hizmetlerden dolayı teşekkür etti. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:36 Kaynak: İHA

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