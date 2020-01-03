Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sağlam, Kore gazisini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sağlam, Kore gazisini ziyaret etti - Son Dakika

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sağlam, Kore gazisini ziyaret etti

7 saat önce

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Kore gazisi Hulusi Gönenç'i ziyaret etti.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sağlam, Kore gazisini ziyaret etti, System.String[]

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Kore gazisi Hulusi Gönenç'i ziyaret etti.

Sağlam, Hacıkara Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Gönenç'e Türk bayrağı hediye etti.

Duygulanan Gönenç, "Hal hatır sormasından sonra en önemlisi bana buraya kadar gelerek bir Türk bayrağı hediye etmesi, beni ziyadesiyle mutlu etti." dedi.

Eşinin düşerek kalça kemiğinin kırıldığını anlatan Gönenç, hasta yatağı talebinde bulundu.

İlgili yerlerle temasa geçen Sağlam'a teşekkür eden Gönenç, "Sizlere duacı olacağım. Ben, Kore'ye gitmeden öncesi İstanbul'da vatani görevimi piyade askeri olarak yapıyordum. Bir gün bizi toplandılar ve araçlarla Mersin limanına getirdiler. Burada gemilere bindik ve 30 gün 30 gece derken Kore'ye vardığımızı söylediler. Orada çadırlara yerleştik. Orada tam 1 yıl kaldım. Askerden sonra evlendim, 5'i erkek 7 evladım oldu, 20 torunum var. Torunumun torunlarını bile gördüğümde dünyalar benim oluyor. Ziyaretler bizi zinde ve dinç tutuyor. Sizlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Serkan Sağlam, Beypazarı, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:52 Kaynak: AA
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