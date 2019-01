Sosyal Hizmet Uzmanları, Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı'nın Meclis'ten Geçmesini Bekliyor

Sosyal hizmet uzmanları, Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı'nın Meclis'ten geçmesinin toplumun ruh sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılan açıklamaya destek veren Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Bursa Şube Başkanı Didem Demircan, toplumun ruh sağlığı açısından yasanın bir an önce çıkartılması gerektiğine dikkat çekti.



Ruh sağlığı yasasının eksikliği ve bu eksikliğin giderilmesi gerektiği yönünde ortak bir görüşün etrafında birleşen ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nin de içinde bulunduğu ruh sağlığı çalışanları tarafından 2016 yılında hazırlanan taslak TBMM Başkanlığına sunuldu. Dernek temsilcileri bir buçuk yıllık bir süre boyunca, TBMM'de ortak ve düzenli çalışma toplantıları ile taslakta yazılı her bir maddeyi tekrardan ele alarak, bir metin hazırladı. Bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan Ruh Sağlığı Kanun Teklifi, MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu tarafından geçtiğimiz Mart ayında TBMM Başkanlığına sunuldu.



Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi, Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı'nın Meclis'ten geçmesinin toplumun ruh sağlığı açısından büyük önem taşıdığını savunarak, yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Ülkemizde temel hak ve özgürlükleri gözeten, insan merkezli, çalışan ve hizmet alan haklarını koruyan, ruh sağlığı alanındaki sınır ihlalleri ve meslek dışı grupların sağlığı hiçe sayan müdahalelerini engelleyecek ve tedavi hizmetlerinden koruyucu önleyici ruh sağlığı uygulamalarını düzenleyecek çağdaş bir yasanın olması, başta derneğimiz olmak üzere herkesin dileğidir" ifadelerine yer verildi.



"Toplumun ruh sağlığı açısından büyük önem taşıyor"



Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Bursa Şube Başkanı Didem Demircan ise, toplumum ruh sağlığı açısından yasanın bir an önce çıkartılması gerektiğine dikkat çekerek, "Son zamanlarda toplumda hızla artan, tahammülsüz, duygularını kontrol edemeyen kişilerin neden olduğu şiddet içeren davranışlar ve bu davranışlar sonucu yaşanan üzücü olaylar bizi ve toplumu endişelendirmektedir. Bu endişelerin son bulması için ilk olarak toplumun ruh sağlığı açısından büyük önem taşıyan Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı'nın bir an önce Meclis gündemine gelerek, yasalaşması gerekmektedir" diye konuştu. - BURSA

