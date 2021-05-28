Sosyal Hizmetler artık yeni binasında hizmet verecek - Son Dakika

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün modern, yeni hizmet binası tamamlandı. Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile birlikte iki kamu kurumu da 31 Mayıs itibariyle, yeni hizmet binasına taşınarak hizmet vermeye başlayacak.

Aydın'ın Efeler ilçesi Veysipaşa Mahallesi'ndeki kiralık binada hizmet veren Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yeni ve modern hizmet binasına kavuştu. Meşrutiyet Mahallesi'ndeki Halide Hatun İlkokulu yanında bulunan alanda iki yıl önce temeli atılan yeni hizmet binasında çalışmalar tamamlanırken, modern görünümüyle de Aydın'a yakışır bir kimlik oluşturdu. Yaklaşık 5 milyon lira maliyetle yapılan ve modern bir görünüme sahip olan kamu binasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 31 Mayıs itibariyle yeni yerinde Aydınlılara hizmet verecek.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yeni hizmet binası ile ilgili yapılan açıklamada, "31.05.2021 tarihi itibariyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz yeni binamızda hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN