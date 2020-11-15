Sosyal Hizmetler İl Müdürü Turan, Rektör Aldemir'i ziyaret etti - Son Dakika

Sosyal Hizmetler İl Müdürü Turan, Rektör Aldemir'i ziyaret etti

15.11.2020 14:57
Sosyal Hizmetler İl Müdürü Turan, Rektör Aldemir'i ziyaret etti, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü Ömer Turan, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü Ömer Turan, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, geçtiğimiz hafta Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Ömer Turan'ın yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Ziyarette, ADÜ ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında geçmişte yapılan çalışmalar değerlendirilerek gelecekte yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - AYDIN

Sosyal Hizmetler İl Müdürü Turan, Rektör Aldemir'i ziyaret etti

Adnan Menderes Üniversitesi, Ömer Turan, Selçuk, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sosyal Hizmetler İl Müdürü Turan, Rektör Aldemir'i ziyaret etti - Son Dakika


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