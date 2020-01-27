Sosyal hizmetler merkezi ekibi deprem bölgesini inceledi - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Sosyal Hizmetler Merkezi ekipleri, Elazığ depreminden etkilenen Gerger ilçesine çıkarma yaptı.



Gölbaşı Sosyal Hizmetler Merkezi ekipleri depremden etkilenen ailelere psikolojik destek vermek amacıyla Gerger ilçesine gitti. İhtiyacı olan depremzedelerin yanında olduklarını söyleyen Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Yavaş, "En yakınları gibi dertlerini dinliyoruz ve psikolojik destek sağlamaya çalışıyoruz. Yaşadıkları travma kolay bir şey değil. Psikolojik olarak sarsılmış durumda olan insanların ciddi anlamda desteğe ihtiyaçları var. Biz de bu yaşadıkları travmayı kolay atlatabilmeleri ve normal yaşamlarına adapte olabilmeleri amacıyla aileleri geziyoruz. Önceliğimiz çocuklar çünkü depremden en çok etkilenen onlar. Büyük bir travma yaşıyorlar. Bir anda her şey değişti ve her şey onlar için farklılaştı. Hiçbir planları ve programları kalmadı. Çocukların eski yaşantılarına dönmeleri için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz " diye konuştu. - ADIYAMAN