Sosyal İnovasyon Kampı'nda, liseli gençler inovasyonla buluştu - Son Dakika

Sosyal İnovasyon Kampı'nda, liseli gençler inovasyonla buluştu

30.04.2021 14:49
Sosyal İnovasyon Kampı'nda, liseli gençler inovasyonla buluştu, System.String[]

Sosyal İnovasyon Kampı'nda bir araya gelen lise öğrencileri eğitimde fırsat eşitliği için teknolojik çözümler tasarladı.

Sosyal İnovasyon Kampı'nda bir araya gelen lise öğrencileri eğitimde fırsat eşitliği için teknolojik çözümler tasarladı.

NN Hayat ve Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre şirket, Genç Başarı Eğitim Vakfı (Junior Achievement Turkey) iş birliği ile Sosyal İnovasyon Kampı düzenledi.

21 ildeki 35 farklı liseden 78 öğrencinin katıldığı kampta gençler inovasyonla buluşurken, ilki 2017 yılında gerçekleşen kamp, salgın nedeniyle bu yıl ilk kez çevrim içi gerçekleştirildi.

Kendi şehirlerinden bağlanarak bir araya gelen liseli gençler bu sene de sosyal sorunlara NN gönüllüleri ile birlikte yenilikçi çözümler üretti.

21 ildeki 35 farklı liseden 78 öğrencinin karma gruplar halinde bir sosyal girişim fikri geliştirdikleri Sosyal İnovasyon Kampı'nda öğrenciler bu sene "Eğitim Teknolojileri ile Eğitimde fırsat eşitliği" konusu üzerine çalışmalarını gerçekleştirdi. Öğrenciler tarafından üretilen fikirlerin NN gönüllüsü mentorların desteğiyle birlikte bir iş planına dönüştürüldüğü kamp sonunda en iyi projeler seçildi.

En başarılı projeler iki birinci ve bir ikinci olarak belirlendi

Verilen bilgiye göre, NN gönüllülerinin mentorluğu ve paylaşılan deneyimlerle gençlerin hayatlarında olumlu bir iz bırakmayı hedefleyen Sosyal İnovasyon Kampı'nda, gençlerin sosyal sorunlara ilişkin mentorlarının yönlendirmesi ile fikirler geliştirip, sorunlara çözüm bulmaları amaçlanıyor.

Kampa katılan öğrenciler günümüzde yaşanan sosyal sorunlara değinebilme şansı bulurken, ekip olarak çalıştıkları bir projeyi jüriye sunma deneyimini de erken yaşlarda yaşama fırsatı yakaladılar.

Liseli gençler 2 gün süren etkinlik kapsamında hiç tanımadıkları gruplar ile kısıtlı bir zamanda uçtan uca bir projeyi tasarlamanın heyecanını yaşadılar.

NN Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynakları Müdürü Özlem Kuzey Kaya ve Müşteri İletişim Merkezi Müdürü Sercan Ünal'ın da jüri ekibinde bulunduğu etkinlikte en başarılı projeler iki birinci ve bir ikinci olarak belirlendi.

Dereceye giren projelerden EQ-Vision "Eşit ve Kaliteli Vizyon" mottosuyla tüm öğrencilerin erişebileceği bir platform olarak tasarlandı, DC Online- Öğrenci Etkileşim Platformu her öğrencinin verimli bir sınıf ortamına ve rehber öğretmene erişiminin bulunmaması ve bazı okulların öğrenciyle birebir iletişimde yetersiz kalması sorunlarından yola çıkılarak oluşturuldu.

Studay isimli web sitesi ve mobil aplikasyon projesi de 6-18 yaş arası öğrencilerin eğitimindeki eksikleri ve ihtiyaçları karşılamayı amaçladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve kamp çerçevesinde öğrencilerle buluşan NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Anna Grzelonska, "Sadece başarılı bir öğrenci olmayı değil, yeni deneyimler kazanmayı da amaçlayın. Hayatta ne yapmak istediğinize karar vermeden önce farklı tecrübelerle kendinizi geliştirin, bu konuda cesaretli ve meraklı olun. Kültürler ve yaşadığımız şehirler ayrı olsa da hepimizin insan olduğunu unutmayın. Pozitif ve açık fikirli olun. Hayat bize her zaman hayal bile edemeyeceğimiz güzellikler getirebilir." ifadelerini kullandı.

Turkey, Lise, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sosyal İnovasyon Kampı'nda, liseli gençler inovasyonla buluştu - Son Dakika Ekonomi


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