Sosyal İnovatör Yetiştirme Programı sertifika töreni - Son Dakika

İnsan ve Medeniyet Hareketi'nin (İMH), İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliği ile yürüttüğü Sosyal İnovatör Yetiştirme Programı'nın (SİYEP) sertifika töreni gerçekleştirildi.

İnsan ve Medeniyet Hareketince lise öğrencilerine yönelik projelendirilen SİYEP'in sertifika töreni, programın pilot uygulaması için öğrencilerin seçildiği İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlendi.

İMH Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özden, program kapsamında seçilen 8 öğrenciye 2 ay boyunca teorik eğitimler dahil uygulamalı eğitimler verildiğini söyledi.

Özden, şunları kaydetti:

"Hayırda yarışmak, öncü olmak bizim değerlerimizden bir tanesi. Dünyada, insanlığı bekleyen büyük problemler var. Sizin kuşağınız belki bu problemleri çok daha karmaşık olarak yaşamak zorunda kalacak. Bu küçük ama mütevazı çalışma ileride çok büyük bir anlam kazanacak. Bugün atmış olduğumuz bu küçük adım gelecekte çok daha karmaşık hale gelecek olan sosyal problemlerin çözümü için bir ipucu sağlayacaktır. Sosyal inovasyon başlığı altında yapmış olduğumuz programın ilk adımı, inşallah devamı da gelecektir."

Konuşmaların ardından, programı tamamlayan 8 öğrenciye sertifikaları verildi.