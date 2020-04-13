Sosyal izolasyon döneminde evde kalanlara dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Malatya Emniyet Müdürlüğü, sosyal izolasyon döneminde evde kalan ve alışverişlerini internet üzerinden yapan vatandaşları dolandırıcık olaylarına karşı uyardı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski en aza indirmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Bu tedbirler sonucu sosyal izolasyonu temin ve sosyal mesafeyi koruma adına 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı ilan edildiği aktarılan açıklamada, bunun dışında birçok kişinin sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla "Evde kal" çağrılara uyarak dışarı çıkmadığı, alışverişlerini internet üzerinden yaptığını ve sosyal medyada zaman geçirdiği ifade edildi.

Sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla internet üzerinden alışveriş yapan ve sosyal medyada fazla zaman geçiren vatandaşların dolandırıcılık olaylarına maruz kaldığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolandırıcılık olaylarına maruz kalınmaması için vatandaşlarımızın internet üzerinden yapılan alışverişlerin bilenen güvenli sitelerden yapılması, sahibinden.com, Letgo vb. sitelerden alınan ikinci el eşyalar için eşyanın kendilerine uluşmadan parasını ödememeleri, eşyanın kendilerine ulaşıp ürünü inceledikten sonra parasının ödenmesi, sosyal medya üzerinde bulunan satış ilanlarından alınan ürünlerin kendilerine ulaşıp ürünü inceledikten sonra parasının ödenmesi, sosyal medya üzerinden hediye çeki kazanmak ister misin telefon numarana 'Evet' yaz …… mesaj at içerikli maillere cevap vermemeleri gerekmektedir."