Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk Açıklaması - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, virüsün yayılımını engellemek için oluşturulan 89 Sosyal İzolasyon Merkezi'nde bugüne kadar yaklaşık 2 bin 400 engelli ve yaşlıya hizmet verdiklerini söyledi.

Sosyal İzolasyon Merkezleri, hastanede yatarak tedavi gören engelli ve yaşlıların hastane dönüşünde karantina süreçlerini tamamlamalarını sağlamak ve hastanede kaldığı süre içerisinde virüse maruz kaldıysa bakım kurumunda virüsün yayılımını engellemek için oluşturuldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında; koruyucu önleyici tedbirler, izleme-teşhis-tedavi-izolasyon döngüsü takibi ve bakım kapasitesini arttırmaya yönelik tedbirlerini sürdürüyor. Bakan Selçuk, bakanlığa bağlı kuruluşlarda eğitim, hijyen, malzeme temini, vardiya sistemi ve sosyal izolasyon kuruluşları oluşturma gibi uygulamalar ile salgın sürecini yakından takip ettiklerini söyledi.

Mevcut bakım kapasitesini artırarak 2 bin 130 ek yatak kapasitesi sağlandı

Salgın sürecinin ilk günlerinde proaktif yöntem ile engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında mevcut bakım kapasitesini artırarak 2 bin 130 ek yatak kapasitesi sağladıklarını ifade etti. Bakan Selçuk, Ekim ayı itibariyle, resmi ve özel engelsiz bakım merkezlerinde; 28 binin üzerinde engelliye, huzurevlerinde de yaklaşık 25 bin yaşlı vatandaşa hizmet verdiklerini kaydetti.

"89 Sosyal İzolasyon Merkezi oluşturduk ve bugüne kadar yaklaşık 2 bin 400 engelli ve yaşlımıza hizmet verdik"

Selçuk, salgın sürecinde Bakanlık, resmi kuruluşlar, özel engelli bakım merkezleri ve özel huzurevleri içerisinde ruhsatlandırma sürecini tamamlayan, personel ve donanımsal koşulları bulunan kuruluşları "Sosyal İzolasyon Kuruluşu" olarak yetkilendirdiklerini belirtti. Bakan Selçuk, "Hastanede yatarak tedavi gören engelli ve yaşlılarımızın hastane dönüşünde karantina süreçlerini tamamlamalarını sağlamak ve hastanede kaldığı süre içerisinde virüse maruz kaldıysa bakım kurumunda virüsün yayılımını engellemek için 89 Sosyal İzolasyon Merkezi oluşturduk. Bu merkezlerde bugüne kadar yaklaşık 2 bin 400 engelli ve yaşlımıza hizmet verdik" dedi.

Gelir ölçütü şartı 17 Nisan 2021 tarihine kadar kaldırıldı

Ayrıca, Bakan Selçuk, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle kurumsal bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve engelliler için gelir ölçütü ve ağır engellilik şartının 17 Nisan 2021 tarihine kadar geçici olarak kaldırıldığını bildirdi. Selçuk, bu düzenlemenin pandemi sürecinde yaşanması muhtemel mağduriyetleri engellemek amacıyla yapıldığını ve bahse konu düzenleme ile sosyal izolasyon kuruluşlarında bakım hizmeti sunulan engelli ve yaşlıların gelir ve engel oranına bakılmaksızın tüm giderlerinin devlet tarafından karşılandığını ifade etti. - ANKARA