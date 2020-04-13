Sosyal izolasyonda, görünmez tehlikelere dikkat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal izolasyonda, görünmez tehlikelere dikkat - Son Dakika

Sosyal izolasyonda, görünmez tehlikelere dikkat

6 saat önce

Tüm dünyada yaşamı adeta felce uğratan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından toplum sağlığını ön planda tutmak adına insanların evlerinde kalarak kendilerini izole etmesi, güvenlik önlemlerinin odağını da değiştirdi.

Sosyal izolasyonda, görünmez tehlikelere dikkat, System.String[]

Tüm dünyada yaşamı adeta felce uğratan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından toplum sağlığını ön planda tutmak adına insanların evlerinde kalarak kendilerini izole etmesi, güvenlik önlemlerinin odağını da değiştirdi. Salgın süreci; alarm sistemleri ile birlikte evlerin içerisinde meydana gelebilecek kazalara karşı alınacak tedbirleri de daha fazla ön plana çıkardı. Yaşanabilecek kazalara karşı uyarılarda bulunan Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, "İnsanların evlerde daha fazla vakit geçirmesi bu alanlardaki görünmez tehlikeleri tekrar gündeme getirdi. Hırsızlık, doğalgaz, elektrik kaçağı, yangın ve su basması gibi risklere karşı gösterilen dikkat, bu ihtimallere karşı da gösterilmeli. Küçük önlemlerle çok kötü sonuçlar doğurabilecek kazaların önüne geçilebilir" dedi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından toplum sağlığını ön planda tutmak adına alınan önlemlerle birlikte insanların yaşam şekilleri de değişti. Restoranların, AVM'lerin kapanması, insanların ofislerini evlerine taşıması ve sosyal izolasyon konusunun gündeme gelmesi ile birlikte; güvenlik önlemlerinin ve alınacak tedbirlerin odağı değişti. İnsanların evlerinde daha fazla vakit geçirmesi sonucunda alarm sistemleri dışında evlerin içerisindeki tehlikelere karşı alınacak önlemler daha fazla ön plana çıktı. Türkiye'nin öncü şirket toplulukları arasında yer alan Bilkent Holding'e bağlı Tepe Güvenlik de evlerde yaşanabilecek kazalara karşı uyarılarda bulundu.


"Evdeki güvenlik tedbirlerine daha çok önem verilmeli"


Türkiye'de 80 bini aşkın müşterilerine güvenlik konusunda çözümler sunduklarını anlatan Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, "Salgın süreci ile birlikte insanlar evlerinde daha fazla vakit geçiriyor. Bu yüzden evdeki güvenlik tedbirlerine daha çok önem vermek gerekiyor. Tepe Güvenlik olarak yayın hayatına başarıyla devam eden bloğumuzda bu konuya dikkat çeken paylaşımlar yapıyoruz, müşterilerimizin bu konularda daha bilinçli hareket etmelerine destek sağlamaya çalışıyoruz. Ancak alınabilecek her türlü güvenlik önlemine ek olarak alarm sistemi taktırılması da oldukça önemli. Fişte unutulan ütü, açık bırakılan ocak veya açık kalan su musluğu gibi riskleri asgariye indirmek, ev kazası yaşanması durumunda tıbbi alarm butonu ile hızlı ve kolay bir biçimde ambulans çağırmak alarm sistemleri ile mümkün olabiliyor" diye konuştu.


Kamera sistemi ile kontrol


Yalnız yaşayan ve içinde bulunduğumuz dönemde sosyal izolasyon altında olan yaşlı bireylerin yakınları tarafından kamera sistemiyle kontrol edilebileceğine dikkat çeken Gök, "Salgın nedeniyle özellikle 60 yaş üstü bireyler risk grubunda yer alıyor. Unutkanlık gibi hastalıklar nedeniyle söz konusu bireyler dalgın olabiliyor, ocağı veya musluğu açık unutabiliyor yaşamlarını tehlikeye atabilecek durumlarla karşılaşabiliyorlar. Kamera sistemiyle kontrolün yanı sıra alarm sistemlerinin duman, yangın, gaz, su baskınını önleyici hizmetlerinden, acil durum butonlarından etkin bir şekilde faydalanmak mümkün" dedi.


Evlerde yaşanabilecek görünmez kazalara dikkat çeken Gök, "Hırsızlık, doğalgaz, elektrik kaçağı, yangın gibi risklere karşı gösterilen dikkat bu görünmez tehlikelere karşı da gösterilmeli. Küçük önlemlerle çok kötü sonuçlar doğurabilecek kazaların önüne geçilebilir" açıklamasını yaptı. Okulların da eğitime online devam etmesiyle birlikte ebeveynlerin evlerde daha fazla dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Gök, bu kazalara karşı mutfak, banyo ve balkonda alınabilecek önlemleri ise şöyle sıraladı:


Mutfakta Alınacak Önlemler;


"Çocukların fırın ve ocak düğmeleriyle oynamasını engellemek için, açma -kapama düğmelerine koruyucu aparat takılmalı,


Ocak üzerindeki tava ve tencere gibi mutfak eşyaları; çarpıp, düşme tehlikesi sonucunda meydana gelecek kazaları önlemek için doğru konumlandırılmalı,


Dolap altında bulunan temizlik malzemeleri ile gıda malzemeleri birbirinden ayrılmalı,


Ocak ve fırına yakın elektrikli aletlerin kablolarına dikkat edilmeli,


Kesici aletler ise yüksek yerlerde bulundurulmalı.


Banyoda Alınacak Önlemler;


Banyo zemini; düşme ve kayma sonucu meydana gelebilecek kazalara sebebiyet verilmemesi adına muhakkak kuru olmalı,


Elektrikli aletler ıslak zeminde çalıştırılmamalı,


Olası bir kaza ihtimaline karşı banyo kapısı kilitlenmemeli,


Klozet ve duş kabini yakınına, denge sağlamaya yardımcı olan tutacaklar yerleştirilmeli,


Şampuan ve deterjan gibi ürünler, çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurulmalı.


Balkonda Alınacak Önlemler;


Balkon korkulukları kapatılmalı,


Balkon zemini düşme ve kayma sonucu meydana gelebilecek kazalara sebebiyet verilmemesi adına muhakkak kuru olmalı,


Yüksekten düşmeleri önlemek için file gibi ürünler kullanılmalı,


Çocukların üzerine çıkabileceği sandalye, masa gibi mobilyalar konusunda dikkatli olunmalı." - İSTANBUL

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:20 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü         
19:40
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi         
19:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum         
18:55
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı         
18:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek         
18:38
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi         
18:24
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi         
18:12
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz         
18:03
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı         
17:44
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu         
17:35
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor         
17:32
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi         
17:18
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti         
17:11
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi         
17:10
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek         
17:10
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti         
17:04
80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi 80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi         
16:52
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok         
16:49
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı         
16:25
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti         
16:24
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı         
16:22
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum         
16:16
F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı         
16:07
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu         
16:06
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor         
16:04
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu         
15:56
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder         
15:49
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti         
15:44
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti         
15:26
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2020 19:46:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal izolasyonda, görünmez tehlikelere dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]