Sosyal kartlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Son Dakika
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Sosyal kartlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını sürecinde iş yeri kapanan, işsiz kalan ve dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla başlattığı sosyal destek çalışmaları kapsamında Sosyal Kartların dağıtımını Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyeleri ile birlikte başlattı.

Sosyal kartlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını sürecinde iş yeri kapanan, işsiz kalan ve dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla başlattığı sosyal destek çalışmaları kapsamında Sosyal Kartların dağıtımını Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyeleri ile birlikte başlattı.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyayı etkisi alan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ülkemizin ve şehrimizin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, bu dönemde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan Konyalılara destek olmak için ilçe belediyeleri ile birlikte büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Bu kapsamda, çok yönlü desteklerden oluşan ve detaylarını daha önce açıkladıkları Türkiye'nin en kapsamlı sosyal destek programını hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Altay, başvuruları alınan ihtiyaç sahiplerine Sosyal Kartların dağıtımına bugün itibariyle Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyeleri ile birlikte başladıklarını ifade etti.


Hükümetin destekleriyle el ele vererek bu zor günleri hep birlikte atlatacaklarını vurgulayan Başkan Altay, "Konyamızda aç ve açıkta kimsenin kalmaması için ilçe belediyelerimizle birlikte gecemizi gündüzüme katarak çalışıyoruz. Bugün için en önemli önceliğimiz, ihtiyaç sahibi durumuna düşen insanımıza destek olmak, çocuklarımızın yüzünü güldürmek. Limitlerini artırarak dağıtımını başlattığımız Sosyal Kart ile ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz rahat bir nefes alacak. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.


İlçe belediyelerine teşekkür eden Başkan Altay, "Hep birlikte örnek olacak çalışmalar ortaya koyuyoruz. Hem bu zorlu süreçte hem de şehrimiz için yaptığım tüm çalışmalarda ortak hareket ettiğimiz ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Büyükşehir'den her kesime tam destek -


Konya Büyükşehir Belediyesi, iş yeri kapananların ve çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalanların evlerinden 2 ay boyunca su ücreti alınmayacağını, Esnaf Odalarının Esnaf Bilgi Sistemi'ne kayıtlı tüm esnafların 2 ay boyunca iş yerinden suyu ücretsiz kullanacağını; su fiyatlarının 2019 rakamlarına geri çekildiğini; KOSKİ abonelerinin suyunun hiçbir sebeple kesilmeyeceğini; Büyükşehir kiracısı esnaflardan 2 ay kira alınmayacağını daha önce duyurmuştu. Belediyenin sosyal yardımlarından faydalanan 35 bin Konyalının Sosyal Kart limitlerine bu ay ve Ramazan ayında yüzde 300 artış yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını ödemekte zorluk çeken 4 bin 950 haneye ücretsiz su desteğini sürdürüyor. Büyükşehir, eğitim hayatına korona virüs dolayısıyla ara veren öğrencilerin ve ailelerinin bu süreçte zor durumda kalmaması için eğitim yardımı alan 18 bin öğrencinin eğitim yardımlarını da aylık olarak hesaplarına yatırmaya devam ediyor. - KONYA

Selçuklu, Karatay, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:20 Kaynak: İHA

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