Sosyal konut projelerine 1'den fazla yapılan başvurular geçersiz sayılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal konut projelerine 1'den fazla yapılan başvurular geçersiz sayılacak

28.09.2022 12:15
Sosyal konut projelerine 1'den fazla yapılan başvurular geçersiz sayılacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, '250 Bin Sosyal Konut Kampanyası' kapsamındaki projelere, hane halkı adına 1'den fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların tümünün geçersiz sayılacağını açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, '250 Bin Sosyal Konut Kampanyası' kapsamındaki projelere, hane halkı adına 1'den fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların tümünün geçersiz sayılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 250 Bin Sosyal Konut Kampanyası'nda ailelerin başvurularının iptal olmaması için dikkat edilmesi gerekenlere değinildi. Hane halkı adına, kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca 1 başvuru yapılabileceği belirtilen açıklamada, 1'den fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların her 2'sinin de geçersiz sayılacağı ve kuraya katılamayacakları vurgulandı. 18-30 yaş arası çocukların ise ailelerinden bağımsız olarak bireysel başvuruda bulunabileceği kaydedildi.Eşlerin ikisinin birden başvurması durumunda birinin başvurusunu iptal etmesi gerektiği belirtilerek, "Başvurunun iptal edilmesi için başvurulan proje hangi bankadaysa ona müracaat edilmesi gerekmekte. Ziraat Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedeli Ziraat Bankası şubelerinden; Halk Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedeli Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden veya 'www.halkbank.com.tr' internet sitesi üzerinden alınabilecek. Bu arada e-Devlet başvurularında kendisine verilen süre içerisinde başvuru bedelini yatırmayanların başvurusu iptal edilmektedir. Bu durumda olan kişiler e-Devlet üzerinden tekrar başvuru sürecini başlatarak veya banka şubelerinden başvurularını tamamlayabilirler" denildi.


YORUMLAR
500
Sosyal konut projesinde dikkat edilmesi gereken noktalar açıklandı! Aynı haneden tek kişi başvurabilecek, birden fazla başvuru geçersiz sayılacak Sosyal konut projesinde dikkat edilmesi gereken noktalar açıklandı! Aynı haneden tek kişi başvurabilecek, birden fazla başvuru geçersiz sayılacak Deprem riskli, yüksekliği 70 metreyi geçen binalarda tasarım gözetmenliği hizmeti alınacak Deprem riskli, yüksekliği 70 metreyi geçen binalarda tasarım gözetmenliği hizmeti alınacak Edirne Valisi Kırbıyık, Bakanlar Soylu, Muş, Kurum ve Kasapoğlu'nu ziyaret etti Edirne Valisi Kırbıyık, Bakanlar Soylu, Muş, Kurum ve Kasapoğlu'nu ziyaret etti
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Ziraat Bankası, Halkbank, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal konut projelerine 1'den fazla yapılan başvurular geçersiz sayılacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:33 Özel ekip tek bir detaydan gerçeği ortaya çıkardı! Dövizci cinayetinin zanlısı yakalandı
15:30 Gümüşhane'de hayvanları otlatmaya götüren kadın, öküzün attığı çifte sonucu yaşamını yitirdi
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolların yapılmasını isteyen vatandaşını Mansur Yavaş'a yönlendirdi
15:10 Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Adana'daki sahra hastanesi üzerinden yüklendi: Çadırdan hastane olur mu? Bay Kemal'e sorarsan olur
15:02 Dünyanın en güzel kızı seçilen Blondeau, dantelli iç çamaşırıyla kameralar karşısına geçti!
14:49 Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek taraflı referandumlar diplomatik süreci zora sokar
14:43 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Bayarslan düdük çalacak
14:36 Emniyet Teşkilatı maaş promosyonunu açıkladı! Tüm personele 27 bin TL ödenecek
14:10 MHP lideri Bahçeli, Mersin'deki saldırı hakkında: Teröristleri aklamaya çalışan kim varsa kaybedecek
14:13 Akşener'in "Aday olabilir" çıkışı sonrası gündem Mansur Yavaş! Anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçerek yüzde 54.2 oy topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 15:48:09. #1.11#
SON DAKİKA: Sosyal konut projelerine 1'den fazla yapılan başvurular geçersiz sayılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement