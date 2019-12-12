Sosyal Konut projesinde başvurular 15 Aralık'ta başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal Konut projesinde başvurular 15 Aralık'ta başlıyor - Son Dakika

Sosyal Konut projesinde başvurular 15 Aralık'ta başlıyor

6 saat önce

Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut' projesinde 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

Sosyal Konut projesinde başvurular 15 Aralık'ta başlıyor, System.String[]

Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut' projesinde 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut' projesinde başvuru tarihleri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak projede başvurular 15 Aralık 2019'da başlayıp 15 Ocak 2020'de sonlanacak. Albayrak mesajında şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızın 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak."

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal
Kulüpler Birliği istedi, TFF yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltti! İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı

Son Dakika Haberleri
21:30 Cezaevinden firar eden zanlı yakalandı - Son Dakika
21:29 Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kadın yaralandı - Son Dakika
21:28 Trabzon'da doktoru darp eden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
21:22 Yunanistan'a kaçarken tekneleri batan 3 FETÖ şüphelisi ile 2 çocuk kurtarıldı - Son Dakika
21:18 Kanser tarama merkezinde temizlikçiyi öldürüp, yüksekokul çalışanını yaraladı (2) - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 21:33:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal Konut projesinde başvurular 15 Aralık'ta başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]