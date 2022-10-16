SOSYAL KONUT PROJESİNİ TANITIM TIR'I KIZILAY MEYDANI'NDA - Son Dakika
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SOSYAL KONUT PROJESİNİ TANITIM TIR'I KIZILAY MEYDANI'NDA

16.10.2022 17:08

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, 'İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa' kampanyası için oluşturulan tanıtım TIR'ı, 17 şehirde gerçekleştireceği tura Ankara'dan başladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, 'İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa' kampanyası için oluşturulan tanıtım TIR'ı, 17 şehirde gerçekleştireceği tura Ankara'dan başladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle geçekleştirilecek sosyal konut, arsa ve iş yeri projesinin tanıtımı için hazırlanan TIR, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na park edildi. TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Direnç, tanıtım TIR'ında vatandaşlara kampanyanın detaylarını anlattı. Vatandaşlar, tanıtım TIR'ında sanal gerçeklik gözlüğü ile önce evleri gezdi, daha sonra TIR'ın içinde bulunan uzmanlardan da projeye dair bilgi aldı. Ankara'nın ardından 16 ilde daha kent meydanlarına getirilen tanıtım TIR'ı ile vatandaşlar bilgilendirilecek.TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Direnç, Vatandaşlarımızın burada kat planlarımız ve projelerimizde kullandığımız malzemeler hakkında bilgi sahibi olması sağlanacaktır. TIR'ımız 14 Ekim'de Ankara Kızılay Meydanı'nda görevine başlamış olup; Kırşehir, Konya, Diyarbakır, Tunceli, Zonguldak ve Muğla gibi 17 şehrimizde kent meydanlarında görevini 12 Kasım'a kadar yerine getirecektir. Rekor başvuru sayısı ile idaremize güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor tanıtım TIR'ımıza davet ediyoruz ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Kızılay Meydanı, Kızılay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOSYAL KONUT PROJESİNİ TANITIM TIR'I KIZILAY MEYDANI'NDA - Son Dakika

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