Sosyal konutlarda değişiklik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal konutlarda değişiklik - Son Dakika

Sosyal konutlarda değişiklik

6 saat önce

Gemlik Belediyesi, ocak ayı oturumunda Gemliklileri yakından ilgilendiren pek çok konu gündeme geldi.

Sosyal konutlarda değişiklik, System.String[]

Gemlik Belediyesi, ocak ayı oturumunda Gemliklileri yakından ilgilendiren pek çok konu gündeme geldi.


Gemlik Belediye Meclisi ocak ayı 2. oturumu CHP, AK Parti ve İYİ Partili üyelerin katılımıyla Gemlik Belediyesi Ömer Kahraman Hizmet Binası'nda gerçekleşti. Gemlik Belediye Meclisinin gündeminin raporlar bölümünde MHP'nin önergesini verdiği Dereboyu Irmak Sokak'ın isminin Kuvay-i Milliye Caddesi olarak değiştirilmesi ve Irmak Sokak'ın bitimine Kuvay-i Milliye anıtının koyulması belediye meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.


Gemlik Belediye Meclisi'nde görüşülen bir diğer konu ise içkili alanlar bölgesiydi. Buna göre Gemlik'te bulunan Gazino Sokak, Kumsal Sokak'ın bir bölümü Kurşunlu, Kumla, Karacali ve Narlı sahilleri, Cumhuriyet Mahallesi 437. Sokak, Büyük Kumla, Gemsaz sahilinin bir bölümü ile Umurbey Aytepe Mevkii içkili alanlar bölgesi ilan edildi. Konuyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "İçkili alan bölgelerinde yine izne ve yönetmeliğe dahil ve kurumlardan olumsuz görüş alanların ruhsat alamayacaklar. Ayrıca müzikhol benzeri mekanların açılmasını yasakladık" dedi.


Gemlik Belediyesi'nin sahibi olduğu ve mevcut şartlar yüzünden satamadığı Cihatlı'daki konutlar artık sosyal konutlar statüsünden çıkartıldı. Konuyla ilgili meclise bilgi veren Başkan Sertaslan, sosyal konutların sadece 1, 2 ve 4. etaplardaki kalan dairelerin sosyal konut statüsünden çıkartıldığını ifade ederken, yurttaşların buradaki konutları şartlar sebebiyle almakta zorlandığını belirtti. 1. etapta 77, 4. etapta 9 ve ikinci etaptaki toplam 28 daireyi 2886 sayılı devlet ihale kanunuyla satacaklarını ve bu şekilde yurttaşların tapularda bulunan 5 yıl satamaz şerhi yüzünden alamadıkları banka kredisini şimdi alabileceklerini söyledi. Sosyal konutların, sosyal konut statüsünden çıkartılması ve yeni yönetmeliğin hazırlanması tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. - BURSA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gemlik, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için teklif sundu
10 günde 600 koyunu ölen besici Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi Ataşehir'de manikür sırası tartışmasının ardından kuaförün ruhsatı iptal edildi iddiası Eşine şiddet uygulayan kişiye takılan elektronik kelepçe süresinin dolacak olması

Son Dakika Haberleri
20:18 ERDOĞAN, ÜMMÜ GÜLSÜM GENÇ'LE CANLI YAYINLA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
20:16 Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması - Son Dakika
20:16 Cezayir, Libya'daki ateşkesi memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
20:15 Bursa'da 700 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
20:14 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Gümüşhane'de ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
19:58 Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
17:48 Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 20:22:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal konutlarda değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]