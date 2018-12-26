Sosyal Koruma İstatistikleri Açıklandı

Sosyal korumaya 2017 yılında 382 milyar 639 milyon TL harcandı. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
), 2017 yılı sosyal koruma istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sosyal koruma harcaması 2017 yılında yüzde 13,7 artış göstererek 382 milyar 639 milyon TL oldu. Bu harcamanın yüzde 98,1'ini (375 milyar 531 milyon TL) sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 185 milyar 36 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 103 milyar 77 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.
GSYH'NİN YÜZDE 12,3'ÜNÜ SOSYAL KORUMA HARCAMALARI OLUŞTURDU
Sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2017 yılında yüzde 12,3 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 6 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3,3 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,4 ile dul/yetim harcamaları takip etti.
SOSYAL KORUMA YARDIMLARININ YÜZDE 9,1'İ ŞARTLI OLARAK VERİLDİ
Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 37,7 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 29,4 ile engelli/malül yardımları ve yüzde 16,1 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.
SOSYAL KORUMA YARDIMLARININ YÜZDE 67,4'Ü NAKDİ OLARAK VERİLDİ
Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 72,7 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 17,6 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 3,2 ile işsizlik yardımları takip etti.
SOSYAL KORUMA GELİRLERİNİN YÜZDE 38,1'İNİ DEVLET KATKILARI OLUŞTURDU
Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 38,1'ini devlet katkıları, yüzde 28,9'unu işveren sosyal katkıları ve yüzde 26,3'ünü koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.
SOSYAL KORUMA KAPSAMINDA MAAŞ ALAN KİŞİ SAYISI 13 MİLYON 260 BİN KİŞİ OLDU
Türkiye'de sosyal koruma kapsamında maaş (emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malül maaşı) alan kişi sayısı 2016 yılında 12 milyon 898 bin iken, yüzde 2,8 artarak 2017 yılında 13 milyon 260 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşı alan kişi sayısı 2016 yılında 12 milyon 62 bin iken, 2017 yılında 12 milyon 416 bin kişiye ulaştı.
(İHA)