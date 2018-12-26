Son Dakika Haberleri: Sosyal Koruma Kapsamında Maaş Alanlar 13 Milyonu Geçti

Sosyal Koruma Kapsamında Maaş Alanlar 13 Milyonu Geçti

50 dakika önce

– Sosyal koruma harcaması 2017 yılında yüzde 13.7 artışla 382 milyar 639 milyon liraya ulaşırken, sosyal koruma kapsamında maaş alanlar yüzde 2.8 artışla 13 milyon 260 bin kişiye çıktı.

Sosyal Koruma Kapsamında Maaş Alanlar 13 Milyonu Geçti, System.String[]
– Sosyal koruma harcaması 2017 yılında yüzde 13.7 artışla 382 milyar 639 milyon liraya ulaşırken, sosyal koruma kapsamında maaş alanlar yüzde 2.8 artışla 13 milyon 260 bin kişiye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2017 yılında yapılan 382 milyar 639 milyon liralık harcamanın yüzde 1.9'unu idari masraf ve diğer harcamalar ve yüzde 98.1'ini sosyal koruma yardımları oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, sosyal koruma kapsamında maaş (emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malül maaşı)  alan kişi sayısı 2016 yılında 12 milyon 898 bin düzeyindeyken, 2017 yılında yüzde 2.8 artarak 13 milyon 260 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşı alan kişi sayısı 2016 yılında 12 milyon 62 bin iken, 2017 yılında 12 milyon 416 bin kişiye ulaştı.

Sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2017 yılında yüzde 12.3 olurken, sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 12.1 oldu.

Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 6.0 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3.3 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1.4 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 67.4'ü nakdi olarak verilirken, bu yardımlarda en büyük payı yüzde 72.7 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 17.6 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 3.2 ile işsizlik yardımları takip etti. (Tablo) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:03 Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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