Sosyal korumaya 2019'da 542 milyar lira harcandı - Son Dakika

Sosyal korumaya 2019'da 542 milyar lira harcandı

01.12.2020 10:23
Sosyal korumaya 2019'da 542 milyar lira harcandı, System.String[]

Sosyal koruma harcaması 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 20,8 artarak 542 milyar 2 milyon liraya yükseldi.

Sosyal koruma harcaması 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 20,8 artarak 542 milyar 2 milyon liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin sosyal koruma istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, sosyal koruma harcaması 2019'da, bir önceki yıla kıyasla yüzde 20,8 artış gösterdi ve 542 milyar 2 milyon lira oldu. Bu harcamanın yüzde 98,4'ünü (533 milyar 168 milyon lira) sosyal koruma yardımları oluşturdu. Bu yardımlarda en büyük harcama 263 milyar 78 milyon lirayla emeklilere ve yaşlılara yapıldı. Bunu 146 milyar 35 milyon lirayla hastalık ve sağlık bakımı harcamaları takip etti.

Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2019'da yüzde 12,5 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. Risk ve ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli ve yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 6,1 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3,4 ile hastalık ve sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,5 ile dul ve yetim harcamaları izledi.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 9,6'sı şartlı verildi

Sosyal koruma yardımları da önemli yer tuttu. Söz konusu yardımların yüzde 9,6'sı şartlı verildi. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 40,4 ile aile ve çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 27,4 ile engelli ve malül yardımları, yüzde 13,8 ile hastalık ve sağlık bakımı yardımları takip etti. Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 72,5 ile emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 17,5 ile dul ve yetim, yüzde 4,2 ile işsizlik yardımları izledi.

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 40,2'sini devlet katkıları, yüzde 27,9'unu işveren sosyal katkıları, yüzde 23,6'sını koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

Türkiye'de sosyal koruma kapsamında maaş (emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malül maaşı) alan kişi sayısı 2018'de 13 milyon 766 bin iken, geçen yıl yüzde 2,3 artarak 14 milyon 89 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı sayısı 2018'de 14 milyon 389 bin iken, 2019'da 14 milyon 747 bin olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Gayrisafi, Engelli, Emekli, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sosyal korumaya 2019'da 542 milyar lira harcandı - Son Dakika Ekonomi


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