Sosyal Mağaza İhtiyaç Sahibi Vatandaşlar İçin Umut Kapısı Oluyor - Son Dakika

SOSYAL MAĞAZA İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLAR İÇİN UMUT KAPISI OLUYOR

Sosyal mağazadan ücretsiz olarak verilen giysi, ayakkabı ve tekstil gibi ürünler dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Aksaray Belediyesinin sosyal Belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği geri dönüşüm kumbaralarında toplanan giysi ayakkabı ve tekstil ürünleri sosyal mağazadaki raflarda yerini alıyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer'in göreve gelmesi ile birlikte 48 mahalleye 260 adet geri dönüşüm kumbarası yerleştirdi. Geri dönüşüm kumbaralarında vatandaşların duyarlılığı ile ihtiyaç fazlası giysi, ayakkabı ve tekstil ürünleri toplanıyor.

Belirli periyotlarda kumbaralardan alınan bu ihtiyaç fazlası ürünler ayrıştırılarak kullanılabilecek durumda olanlar deforme olmuş eşyalardan ayrılıyor. Kullanılmayacak durumda olan ürünler ise geri dönüşüme gönderiliyor.

Kullanılabilir durumda olan ürünler yıkanıp, dezenfekte edilip, ütülenerek ambalajlanıyor. Kullanıma hazır hale getirilen ürünler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için Sosyal Mağazanın raflarına yerleştiriyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarda belediyenin bu sosyal hizmetinden faydalanmak istediklerinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek bu ürünleri ücretsiz olarak temin edebiliyor. Geri dönüşüm kumbaralarından toplanan ürünlerin yanı sıra duyarlı vatandaşların ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere Belediyeye teslim ettikleri kullanılmamış ürünlerde sosyal mağazada dağıtılıyor.