Sosyal Market'in özel tezgahtarı müşterileri gülen yüzüyle karşılıyor - Son Dakika
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Sosyal Market'in özel tezgahtarı müşterileri gülen yüzüyle karşılıyor

20.03.2022 13:58

Kayseri'de Kocasinan Belediyesinin ihtiyaç sahibi aileler için açtığı Sosyal Market'te tezgahtarlık yapan down sendromlu Ahmet Özlü, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de azmiyle engelli bireylere örnek oluyor.

Kayseri'de Kocasinan Belediyesinin ihtiyaç sahibi aileler için açtığı Sosyal Market'te tezgahtarlık yapan down sendromlu Ahmet Özlü, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de azmiyle engelli bireylere örnek oluyor.

Sosyal Market'te çocuk kıyafetinden erkek ceketine, monttan çocuk ayakkabısına kadar pek çok ürün bulunuyor.

İhtiyaç sahibi ailelere verilen "sosyal kart"la alışveriş yapılabilen marketten, para puan limiti kadar ürün alınabiliyor.

Sıfır giyim yardımı yapılan market, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş keyfi yaşatırken, engelli istihdamına da katkı sağlıyor.

Markette çalışan 27 yaşındaki down sendromlu Ahmet Özlü de yaklaşık bir yıldır Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki mağazada tezgahtarlık yapıyor.

Takım elbisesi ve gülen yüzüyle müşterileri karşılayan Özlü, reyonları düzenliyor, gelen ürünleri yerleştiriyor.

"İşimi çok seviyorum"

Ahmet Özlü, AA muhabirine, ortaokul mezunu olduğunu, daha önce başka işlerde çalıştığını söyledi.

Sosyal Market'e gelen müşterilerle ilgilendiğini, onlara yardımcı olduğunu anlatan Özlü, "İşimi çok seviyorum, çok iyi öğrendim. Dükkanı açıp kapatıyorum, gömlekleri asıyorum." dedi.

Daha önce de belediyenin semt konağında çalıştığını belirten Özlü, Sosyal Market'teki çalışma arkadaşlarını çok sevdiğini ve onlarla iyi anlaştığını ifade etti.

Özlü, üç kardeşi olduğunu dile getirerek, "Downlıları çok seviyorum. Amcamın oğlu var downlı, onu da çok seviyorum. Ben annemi, babamı çok seviyorum. Buradan anneme, babama selam ediyorum." diye konuştu.

Sosyal Market'te çalışan Ahmet Özer ise sabahları dükkana geldiklerinde Ahmet'i gördüklerinde neşelerinin yerine geldiğini söyledi.

Ahmet'in ailelerle yakından ilgilendiğini anlatan Özer, "Dükkana gelen ailelere yardımcı oluyor, aradıklarını buluyor. Buraya çok alıştı, işini de iyi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal Market'in özel tezgahtarı müşterileri gülen yüzüyle karşılıyor
Sosyal Market'in özel tezgahtarı müşterileri gülen yüzüyle karşılıyor
Sosyal Market'in özel tezgahtarı müşterileri gülen yüzüyle karşılıyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sosyal Market'in özel tezgahtarı müşterileri gülen yüzüyle karşılıyor - Son Dakika


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