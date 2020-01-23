Sosyal market kapılarını vatandaşlara açtı - Son Dakika
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Sosyal market kapılarını vatandaşlara açtı

6 saat önce

Haliliye Belediyesi, ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılanması için hayata geçirdiği Sosyal Market vatandaşlara hizmet veremeye başladı.

Sosyal market kapılarını vatandaşlara açtı, System.String[]

Haliliye Belediyesi, ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılanması için hayata geçirdiği Sosyal Market vatandaşlara hizmet veremeye başladı.


Sosyal belediyecilik ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Haliliye Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz gün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile açılışı gerçekleşen Sosyal Market vatandaşlara hizmet vermeye başladı.


Kart sistemi ile Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sosyal Market, ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Vatandaşların başvuruları sonrası yapılan incelemelerin ardından yardım alabilecek ailelerin tespiti yapılıyor. Belirlenen kriterlere uyan ailelere kartları teslim ediliyor. Kartlara alış veriş için puan yüklemesi ise ailelerin gelir durumlarına göre belirleniyor.


Marketten alış veriş yapan vatandaşlar Haliliye Belediyesinin bu hizmetinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler.


Öte yandan Sosyal Market'in ilk aşamada birinci dereceden ihtiyaç sahiplerine hizmet veremeye başladığı ilerleyen dönemlerde ise kapsamının genişletilebileceği belirtiliyor. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Haliliye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:58 Kaynak: İHA
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