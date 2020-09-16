Sosyal market pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerinin destekçisi oldu - Son Dakika

Sosyal market pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerinin destekçisi oldu

Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market pandemi sürecinde vatandaşların destekçisi oldu.

Sosyal market pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerinin destekçisi oldu, System.String[]

Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market pandemi sürecinde vatandaşların destekçisi oldu. Gıdadan giyime, temizlikten kişisel bakım ürünlerine kadar her türlü ihtiyacını kolayca karşılama imkanı bulan vatandaşlar bu zor süreçte rahat bir nefes aldı.

Beyoğlu'nda on yıldır ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market pandemi sürecinde de vatandaşların en büyük destekçilerinden oldu. Gıdadan giyime, temizlikten kişisel bakım ürünlerine kadar her türlü ihtiyacını kolayca karşılama imkanı bulan vatandaşlar bu zor süreçte rahat bir nefes aldı. Sosyal Market'i ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, pandemi sürecinde gösterdikleri gayretten dolayı market çalışanlarına teşekkür etti.

Yardımlar kesintisiz devam etti

Covid-19 (Korona virüs) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunmasını amacıyla başlatılan Hazır Yardım Paketi uygulaması ile ihtiyaç sahipleri yardımlarını kesintisiz olarak almaya devam etti. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahiplerinin yardım paketleri ise market görevlileri tarafından evlerine kadar götürülerek teslim edildi.

Sosyal market ile 4 bin 210 aileye her ay düzenli yardım yapılıyor

2010 yılından itibaren aralıksız hizmet veren Sosyal Marketten 4 bin 210 aile (yaklaşık 20 bin kişi) her ay düzenli olarak yardım alıyor. İhtiyaç sahipleri kendilerine verilen sosyal kart ile gıdadan temizliğe, giyimden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını temin ediyor. Sosyal Market ayrıca çocukların eğitim ve öğretim yılı başlangıcında kırtasiye ihtiyaçlarını, her bayram öncesinde de (4 bin çocuğun) bayramlık giysisini karşılıyor. - İSTANBUL

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Market, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sosyal market pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerinin destekçisi oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu
Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi         
18:28
Son Dakika: Muş'un Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Muş'un Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:55
Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi         
17:36
Galatasaray Fatih Terim: Muslera, Galatasaray'da futbolu bırakabilir Galatasaray Fatih Terim: Muslera, Galatasaray'da futbolu bırakabilir         
17:31
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
15:07
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 18:56:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal market pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerinin destekçisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei