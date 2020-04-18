Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market'te virüs salgını nedeniyle yeni bir uygulamaya geçildi. Sosyal mesafenin korunmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen yeni uygulama ile ihtiyaç sahipleri hiç beklemeksizin görevliler tarafından hazırlanmış yardım paketlerinden alarak evlerine geri dönüyor.



Beyoğlu'nda on yıldır ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market'te Covid-19 salgını nedeniyle yeni bir uygulamaya gidildi. Sosyal mesafenin korunmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen yeni uygulamada ihtiyaç sahiplerinin alışverişlerini bizzat kendilerinin yapması geçici süreliğine durduruldu. Yeni uygulamada Sosyal Market çalışanları tarafından hazırlanan ve içerisinde gıdadan temizliğe 20 çeşit ürünün bulunduğu yardım paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.



Hazır yardım paketlerini alarak evlerine dönüyorlar



Sosyal Markete gelen ihtiyaç sahipleri de hiç beklemeksizin görevliler tarafından hazırlanan yardım paketlerinden birisini alarak evine dönüyor. Ramazan ayı öncesi hayata geçirilen yeni uygulamada yapılan bu yardımlar ihtiyaç sahiplerinin Sosyal Kartlarındaki alışveriş kredilerinden de düşülmüyor. Böylelikle ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak yapılan aylık yardımlara ilaveten ramazan yardımı da yapılmış oluyor.



"İhtiyaç sahiplerinin bize her zamankinden daha çok ihtiyaçları var"



Sosyal Market'i ziyaret ederek alınan yeni tedbirleri yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Gerek ülke olarak gerek dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte Sosyal Marketimizden yardım alan ihtiyaç sahiplerimizi virüs salgınından korumak amacıyla hazır yardım paketi uygulamasına geçtik ve bu şekilde hizmete devam ediyoruz. Virüs salgınına karşı ciddi bir mücadele verdiğimiz bu dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bize her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunun da farkındayız. Malumunuz Ramazan ayı da geliyor. Biz de bu vesileyse rutin olarak yaptığımız aylık yardımlara ilaveten Ramazan yardımını da ekledik. İstiyoruz ki, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte daha güzel bir ramazan ayı geçirsinler" dedi. - İSTANBUL