"Sosyal Market"ten ayda 20 bin kişiye destek - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan Sosyal Market, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde aylık 20 bin kişiye yardım ulaştırıyor.

Beyoğlu'nda belediye tarafından 10 yıl önce kurulan ve ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan market, pandemi sürecinde de 7'den 70'e ihtiyaç sahibi vatandaşların en büyük destekçisi oldu.

Vatandaşlar marketten gıdadan giyime, temizlikten kişisel bakım ürünlerine kadar her türlü ihtiyacını kendilerine verilen sosyal kart ile alışveriş yaparak karşılıyor.

Beyoğlu'ndaki Sosyal Market'ten pandemi döneminde her ay 4 bin 210 aileden yaklaşık 20 bin kişi faydalanıyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sosyal Market'ten yıl boyunca yardımların yapıldığını belirterek, "İlçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu hizmetten oldukça memnun." dedi.

Yıldız, vatandaşların her türlü ihtiyacını Sosyal Market'ten karşıladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market'i pandemi sürecinde de vatandaşların en büyük destekçisi oldu. Pandemi döneminde Sosyal Market'ten aylık 4 bin 210 aileden yaklaşık 20 bin kişi düzenli olarak yardım alıyor. Koronavirüs döneminde Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunmasını amacıyla Hazır Yardım Paketi uygulamasını da başlattık. Bu sayede ihtiyaç sahiplerine yardımlarını kesintisiz ulaştırdık. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahiplerinin yardım paketleri ise market görevlileri tarafından evlerine kadar götürülerek teslim edildi."

Sosyal Market'ten çocukların eğitim ve öğretim yılı başlangıcında kırtasiye ihtiyaçlarının da karşılandığını vurgulayan Yıldız, her bayram öncesinde de 4 bin çocuğa bayramlık giysi verildiğini sözlerine ekledi.