Sosyal medya ağlarının Türkiye'den reklam alması durduruldu: İlk etkilenenler Twitter, Periscope ve Pinterest oldu - Son Dakika

Sosyal medya ağlarının Türkiye'den reklam alması durduruldu: İlk etkilenenler Twitter, Periscope ve Pinterest oldu

26.01.2021 10:30
Sosyal medya ağlarının Türkiye'den reklam alması durduruldu: İlk etkilenenler Twitter, Periscope ve Pinterest oldu, System.String[]

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya ağlarının Türkiye'den reklam alması durduruldu. Yayımlanan karardan, Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter, Periscope ve Pinterest gibi sosyal medya ağları etkilendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya ağlarının Türkiye'den reklam alması durduruldu. Yayımlanan karardan, Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter, Periscope ve Pinterest gibi sosyal medya ağları etkilendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 'Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu' kararında, Türkiye'de temsilci bulundurmayan sosyal medya ağlarının Türkiye'den reklam alması durduruldu. Yayımlanan kararla, Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulanan Twitter, Periscope ve Pinterest gibi sosyal medya ağların, Türkiye'den reklam alması yasaklandı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, yaptığı açıklamada; BTK, BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumlarının reklam yasağını denetleyeceğini ve reklam veren şirketlere de ceza kesileceğini aktardı.

Bakan Yardımcısı Sayan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren yasanın 3'ncü aşaması olan 'Reklam Yasağı', Resmi Gazete'de yayımlandı. 7253 sayılı yasa gereği Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri, artık ülkemizden reklam alamayacak. Reklam yasağının uygulamasını; BTK, BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumlarımız hassasiyetle denetleyecek. Ayrıca reklam veren şirketlere de ceza kesilecek. Reklam yasağı uygulanmadan Türkiye'ye temsilci atamayı ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eden sosyal ağ şirketlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Hiçbir vatandaşımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmasını istemiyoruz. Lakin milletimizin; verilerini, gizliliğini ve haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Dijital faşizm ve kural tanımazlığın Türkiye'de hakim olmasına asla müsaade etmeyeceğiz.  Dileriz ki hala temsilcisini bildirmeyen Twitter ve Pinterest de ivedilikle gerekli adımları atarlar. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol. Taciz, istismar, iftira ve hak ihlalleri bir özgürlük değil suçtur! Hiç kimsenin bu ve benzeri suçları özgürlük kisvesi altında işlemesine asla müsade etmeyeceğiz."

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Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Sosyal medya ağlarının Türkiye'den reklam alması durduruldu: İlk etkilenenler Twitter, Periscope ve Pinterest oldu - Son Dakika Magazin


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