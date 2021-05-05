Sosyal medya akımına uyan AK Partili vekil fena hata yaptı! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı - Son Dakika

Sosyal medya akımına uyan AK Partili vekil fena hata yaptı! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
05.05.2021 13:35
Sosyal medyadaki '20'li yaşlardan fotoğraf paylaşma' akımına uyan AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci'nin paylaştığı fotoğraf ses getirdi. Ekinci, "20 Yıl önce Türkiye / 20 Yıl sonra Türkiye. Teşekkürler RTE" notuyla paylaştığı yol fotoğrafında Türkiye yerine Afganistan'ın fotoğrafını kullandı.
AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf tartışma yarattı. '20'li yaşlardan fotoğraf paylaşma' akımına uyan ve kendi fotoğrafı yerine "20 Yıl önce Türkiye/ 20 Yıl sonra Türkiye. Teşekkürler @RTErdogan" notuyla iki ayrı fotoğraf paylaşan Ekinci'nin 20 yıl öncesine ait olduğunu belirttiği fotoğrafın Türkiye'ye ait olmadığı ortaya çıktı.
Ekinci'nin paylaştığı fotoğrafın 2020 yılında çekilen Afganistan'daki bir yola ait görsel olduğu anlaşıldı.
İşte o paylaşım;
FOTOĞRAF KABUL-KANDAHAR YOLUNA AİT
İşte AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci'nin paylaştığı ve Türkiye olduğunu iddia ettiği fotoğrafın orjinali. Fotoğraf Ishaq Ali Anis tarafından geçen sene çekilmiş ve Kabul- Kandahar arasında harap olmuş bir yola ait.
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